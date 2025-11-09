陳嘉宏專欄：鄭麗文只是來「報恩」的 她何錯之有
過去10年，國民黨連續輸掉了3次總統大選，這在全世界採用總統直選的民主國家裡非常罕見。輸掉選舉的政黨一般多會認真思考，是不是自己的政見路線出了什麼大問題，讓多數的選民寧可違反喜新厭舊的慣性，也不願（不敢）把選票投給自己？但這些理當早就該出現的路線辯論與調整一直沒發生在國民黨身上，我認為有兩項關鍵性的原因：
第一、在輸掉2016與2020年兩次總統大選後，國民黨隨即在2018與2022兩次地方選舉獲得大勝，這讓國民黨人有種「我的政見沒有錯」的錯覺；而2024年總統大選裡民進黨只拿了4成選票，國會席次甚至無法過半，更是讓國民黨人以為自己離重返執政更近了。既然政權可以「從天上掉下來」，那何必推動這些吃力不討好的改革工作？
第二、國民黨是一個黨員結構與選民結構一直存在嚴重落差的政黨，任何外界視為所當然的改革，都會在國民黨內引起極大的爭議。特別在過去10年來，偏向老邁的藍營基層深受對岸短影音與資訊戰洗腦，黨的權力核心中常會早已被紅色資本攻陷，即使是立委公職與黨籍縣市長也因絡繹於兩岸而染上利益色彩。從吳敦義、江啟臣到朱立倫，任何一位有意於調整國民黨兩岸論述黨主席，都曾遭受中共，或其潛伏（派駐）在國民黨利益山頭嚴厲的警告與掣肘，終至渾身是傷，一事無成。
盧秀燕眼睜睜地看著朱立倫等等前國民黨主席的下場，她怎麼可能會認為自己有本事在短短的一兩年內調整國民黨的體質、改革國民黨的兩岸路線？既然做不到，那就和稀泥，最好是能生出一個「過渡黨主席」撐住門面，也順便幫她擋砲火，再仿效4年前的侯友宜在選前半年直取國民黨總統提名，搞定藍白合後再與賴清德對決。只是，人算不如天算，共產黨不想再跟你國民黨完這種暗送秋波的曖昧遊戲了，它要全盤掌控自己的對台工作，要進入國民黨甚至是台灣的政治議程，所以選定了鄭麗文這個沒有任何顯赫政治資歷的前立委當它的代理人。
從中國央視盛大製播以吳石、朱楓等中共「烈士」為主題的《沉默的榮耀》，到台灣的左統團體舉辦供奉吳石的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，最後再由國民黨主席鄭麗文親自與祭，這是中共鋪陳統一戰線，用以侵奪國民黨反共史觀，甚至企圖合理化其對台動武的一系列作為。鄭麗文事到臨頭才裝腔作勢地宣稱「不知有吳石」，顯然是睜眼說瞎話。事實上，鄭麗文既然是共產黨拱上台的黨主席，她的權力來源就是共產黨，如今她以黨主席之尊破格出席左統的白恐平反大會，順道幫共產黨「測試」國民黨內的風向與台灣社會的底線，也算是結草銜環、知恩圖報，這過程有什麼好驚訝的？又何錯之有？
鄭麗文正式拆了國民黨的反共招牌，蔣萬安被問到此事時聲稱：「大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」他沒有責難也沒有追究，而是迂迴地表達與鄭麗文不同的看法，這大致也就是像蔣萬安這樣還有政治前途的國民黨人所能做的極限了。蔣萬安很清楚，鄭麗文是他們黨員一票一票選出來的黨主席，是他得罪不起的「基層民意」；儘管紅統是國民黨立足台灣的癌細胞，但長到現在已無法割除，最終也只能與之和平共處。
鄭麗文當選國民黨後，有國民黨人興高采烈地聲稱：「我們國民黨也要有自己的蔡英文」。經此一役，這種把蔡英文與鄭麗文兩位女性政治領導人突兀對比的聲音應該會少很多。事實上。鄭麗文的從政風格向來是見風轉舵、好大喜功、空口白話，這正是共產黨之所以選定她任黨主席的理由，何來什麼「改革國民黨」之說。鄭麗文的倒行逆施，是國民黨長期以來放任紅色資本肆虐藍營基層，以及不願面對自己兩岸路線分歧所造成的惡果，既是國民黨的共業，最終要由所有國民黨人一起概括承受。
