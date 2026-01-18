陳嘉宏專欄：金門人有兩種 一種叫玉珍一種是李洋

陳玉珍宣稱：「我不是台灣人」、「中共只會打台北不會打金門」，無非是要向中國示好。李智為攝影

金門、馬祖孤懸於福建外海，台灣無論是要增兵或補給都非常困難。但國共內戰期間，為何共產黨始終沒有一鼓作氣拿下這兩個孤島？毛澤東的私人醫師李志綏在他的回憶錄裡有一段非常深刻的描述：

「毛（澤東）不但並不想進攻台灣，即使金門和馬祖也並不想以武力佔取。他對我說：『金門和馬祖是我們和台灣連結起來的兩個點，沒有這兩個點，台灣可就同我們沒有聯繫了。一個人不都是有兩隻手嗎？金門、馬祖就是我們的兩隻手，用來拉住台灣，不讓它跑掉。』」

一甲子後再看毛澤東這段話，實在不能不稱讚毛的高瞻遠矚。至少在陳玉珍這位前金門縣議會議長之女，並在台灣受高等教育的現任金門立委身上，就看到了當年毛澤東的遠見。據轉述，陳玉珍對著來訪的美國智庫聲稱，她並不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門。陳玉珍本人未否認這段談話，她還公開表示，她本來就不是台灣人，她是福建人；而中華民國不等於台灣，金門與台灣是「平起平坐」的，不要用「大台灣主義」霸凌金門。

陳玉珍說他是中華民國（人）不是台灣人，這句話不能說錯；但她沒說的是，如果中共打台灣打台北打賴清德，那共產黨是不是在打中華民國？屆時她這位「福建人」要如何自處？是不是因為不是在「打金門」，所以她「一點都不擔心」？像陳玉珍這樣的金門人也沒說，當她們出國旅行的時候會如何介紹自己從哪裡來？是說自己是從金門來？福建來？中國來？還是台灣來？在我看來，十之八九的金門人都會說自己是「台灣人」，因為這是在國外時辨識自己國籍身份最清楚的描述。

國籍身份只有在面對不同國籍身份者才有意義，陳玉珍宣稱：「我不是台灣人」、「中共只會打台北不會打金門」，無非是要向中國示好；而事實上，在金門這個「中國認同」比「台灣認同」更多的地方，這還有助於陳玉珍連任金門立委甚至當選未來的金門縣長。只不過，陳玉珍並不是真的想當「中國人」，她只是在金門這樣一個擁有特殊認同的地方，玩弄一種「我既是金門人，也是中國人，又偶爾可以是台灣人」的身份政治遊戲。陳玉珍非常清楚，正因為金門屬於中華民國，而她擁有中華民國台灣國會議員的身份，她才能在兩岸之間吃香喝辣左右逢源，她的身份對中共而言擁有無與倫比的統戰價值。

由陳玉珍提出的《離島建設條例草案》就是這樣的統戰法案，這個草案特許中國的專技人士來離島執業，更透過設置「經貿特區」讓中國產品洗產地。不管這項草案最後是否完成三讀立法，能否生效，陳玉珍這項提案完全地對接中國共產黨「兩岸共融（榮）」、「和平發展」的敘事，進而把民進黨政府推向挑起爭端、反對和平的一方，達成共產黨的統戰目的。

事實上，金門馬祖早已不是昔日的「反共前線」，充其量只能稱之為「冷戰前線」。它的存在並非來自於它的軍事價值，更不是哪個志士仁人奔走下的和平之島。相反地，金門立委陳玉珍的荒唐言論與偏激修法在撕裂台灣的政治，讓這個蕞爾小島真的成為毛澤東口中那個「拉住台灣的兩隻手」。

金門人有兩種，一種叫陳玉珍，是中共如果打台灣也不關我事的金門人典型；一種是李洋，他在奧運奪冠時激動地寫下「要把這份奧運殿堂上的最高榮耀獻給我的國家台灣」，那一刻的李洋，是團結台灣的金門人模範。台灣作為一個移民之島，身份與出身從來不是要緊的，重點是你有沒有「台灣優先」的理念，關鍵是你有把自己當成這2千3百萬共同體的一員。

