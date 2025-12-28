陳嘉宏專欄：阻擋軍購的人就是在為中國武力犯台鋪路

阻擋軍購的人不是愛和平，他們是在為中國武力犯台鋪路。李智為攝影

在國際政治學界極富盛名的芝加哥大學政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer），日前在日本東京的一場演講說道， 如果中國無法以迅速且具有決定性勝利地攻下台灣，它就不會對台灣發動攻擊；這其中的關鍵更在於日本與美國必須清楚表明，若中國武力犯台，它們將協防台灣。他表示，美國前總統拜登曾4次表明將協防台灣，日本首相高市早苗暗示「台灣有事，日本有事」，都是非常高明的談話，能夠有效降低戰爭的機率，是避免台海戰爭爆發最有用的方式。

米爾斯海默不僅認為美日的協防是遏阻中國犯台的關鍵，也認為在中國攻擊台灣的狀況下，美國必定會協防台灣。他在3年前接受《日經新聞》專訪時說，美國協防台灣的第一項理由是台灣本身具有巨大的戰略利益，不可能會讓中國的海軍與空軍突破第一島鏈；第二項理由在於如果美國放棄台灣，等同於告訴所有的區域內盟友包括日本，從此不能再指望美國的安全承諾，尤其包括核武安全的保護傘。​

既然美日協防是遏阻中國犯台的關鍵，那站在中國立場，就一定不能讓「美日協防」發生。要做到這件事，中國也有兩種方法：

第一、它要讓台灣人不相信美國，具體方式就是散播各式各樣的「疑美論」，包括：美國只是把台灣當成對抗中國的棋子，最終還是會拋棄台灣；美國只是想「吃乾抹淨」台灣，推銷買武器是要幫美國軍火商賺錢；美國只是個衰退的大國，根本已經無法保護台灣；甚至是宣傳美國式民主正在衰敗，證據就是選出川普這種短視近利的總統。

第二、它也要讓美國人不相信台灣，最具體作法就是阻擋台灣的國防預算，讓美國人認為台灣人根本不想為保護自己付出代價，只想搭便車坐享其成。

因為「疑美」，所以不通過國防預算；又因為遲遲無法通過國防預算，所以讓美國人懷疑你根本沒有保衛自己的決心。所以只要成功阻擋現在正在立法院審議的國防特別預算，共產黨就能夠「一箭雙雕」。無論是國民黨的新主席鄭麗文從一上任就不斷地散播「我們不需要這麼多國防經費」的言論，或是7名國民黨立委在立院會期中甘冒不諱赴中說是要讓北京官員瞭解行政院新的「島內情勢」，都是在呼應共產黨的這項安排。

旅日的中國獨立知識份子李厚辰日前提到一個台灣人習焉不察的觀點，他表示，決定中國是否攻台的關鍵並不是中國的民意，而是中國的權貴階層甚至官員階層；反而是兩岸一旦開戰後，權貴階層與官員的影響就消失了，一般民意的影響此時才會浮現出來。李厚辰對中共政權是否武力犯台的觀察，與米爾斯海默的「遏止論」其實若合符節。

獨裁政權如果要發動戰爭，人命的損失並不是它最重要的考量，它在意的是能不能在很短的時間內贏得戰爭、控制戰局，再拿著戰果回去內部驕其妻妾；所以，台灣發展有效的嚇阻能力並不是要跟中國軍備競賽，而是要讓解放軍了解：「你沒有那麼輕易拿下台灣」。當戰事拉長，久拖不決，中國的軍損與國際制裁會不斷擴大，戰爭的成本就陡然提升，最後連共產黨執政的合法性與正當性都將出現動搖。

只要看清楚這個道理，就知道藍白兩黨在立法院阻擋國防預算一事的危險與惡質。拖延軍購絕不只是朝野的惡鬥而已，它將確確實實地延宕台灣建立關鍵防禦能力的期程，降低美日協防台灣的信心，客觀上削弱台灣「嚇阻中國迅速取勝」的能力，形同幫解放軍填補它侵台的「信心缺口」；而當中共高層相信攻台快速取勝變得更為可行時，戰爭當然更容易爆發。

示弱無法求和，只有讓共產黨認定武力犯台的代價高到它承受不起，台灣才能真正地保護自己。那些阻擋軍購的人絕對不是愛和平，相反地，他們正在為中國武力犯台鋪路。

