陳嘉宏專欄：黃國昌把民眾黨當成他的伴手禮

黃國昌找上鄭麗文說要談聯合政府，這純粹是在胡說八道。李智為攝影

黃國昌找上鄭麗文說要談聯合政府，這純粹是胡說八道。台灣不是內閣制，而是（半）總統制國家，行政權的歸屬在總統選舉勝負底定的那一刻就定了，哪有你立法院置喙的餘地。黃國昌在短短幾個月內連續找上朱立倫與鄭麗文兩任國民黨主席開「高峰會」，其實只是要塑造藍白兩黨你儂我儂合作無間的印象，為自己在立法院的所作所為鋪陳正當性。這雖然是民眾黨自己的政治選擇，但就小黨運作的理論與實務來看，這樣的選擇非常值得商榷。

眾所皆知，柯文哲與黃國昌都系出泛綠，如果純就選票流向來觀察，去年初投給柯文哲的369萬票中，更有超過8成來自於5年前投給蔡英文的年輕選民，這些白營選民有若干特色包括：他們對政治的關注並不深，厭倦台灣長期的藍綠惡鬥，他們認同台灣是個主權獨立的國家，但是對現狀有種深沉的無力感與不滿。而順應白營選民的結構，民眾黨在立法院的策略應該是在兩岸、主權與國防議題與民進黨合作，但在攸關內政與年輕人議題則與國民黨相結盟，讓自己可藍可綠，待價而沽，自然能極大化自己的存在感，才有助於民眾黨在一次的選舉開疆闢土。

但黃國昌沒有這樣做，卻是拿著民眾黨好不容易打下來的江山一眛地奉承國民黨。這作法不是為了民眾黨的政黨發展，為的是他個人的政治利益。

早在黃國昌來到民眾黨之前，他就與民進黨扯破臉，也跟昔日的時代力量同僚形同陌路。一方面，這些泛綠陣營昔日同志對黃國昌卑劣猥瑣、出賣理念只為牟取個人利益的投機性格知之甚詳，於是對綠白合作躊躇再三。另一方面，黃國昌自知在泛綠陣營再無政治前途，於是對民進黨長出異於常人的仇恨。他接受柯文哲幾近羞辱的「不得干涉黨務」的入黨協議，忍受傅崐萁、韓國瑜的胯下之辱，跟著館長一起笑罵由人，甚至不惜與昔日的友朋故舊割席斷義，都是為了證明自己並報復民進黨。

柯文哲涉貪讓黃國昌意外地成為民眾黨主席，這給了他東山再起的絕佳機會。他先是帶領小草衝撞院檢，無所不用其極地將柯文哲涉貪案政治化，以此來鞏固自己的黨權；接著以「民進黨迫害柯文哲」為由，來合理化自己夥同國民黨在立法院進行焦土戰的行徑，包括《財劃法》、《憲訴法》、《選罷法》，以及「停砍年金」、「不在籍投票」等都是國民黨力推的法案，不但與民眾黨無涉，若干議案甚至還違背多數小草的利益。但黃國昌在表決過程都無條件地力挺，即使成為國民黨的尾巴黨也在所不惜。

也由於黃國昌這種「倒貼」的行徑太容易猜測，使得前天的那場藍白兩黨主席會談宛如一場鬧劇。黃國昌公開說，「我是以大局為重的人」、「若男主角不是我，不用擔心扯後腿和袖手旁觀，我會跳到第一線用最大力量輔選。」在兩黨談判裡，這形同是把小黨的家私與底線全數公開；既然如此，國民黨何需忌憚民眾黨的選舉佈局？又何需對白營讓出如新竹、宜蘭等次級選區，來確保雙北這些一級戰區可以藍白合？

從立法院的攻防到民眾黨的選舉佈局，黃國昌身為黨主席想的並不是如何極大化民眾黨的政治利益，而是如何把自己包裝成一個泛藍公職與支持者可接受的政客，並徐圖讓自己在2028年大選裡成為另一種選擇。換言之，在黃國昌追求個人仕途的過程中，民眾黨只是他「可割可棄」的伴手禮；在過去近兩年的藍白合過程中，民眾黨舉黨上下幾乎都是輸家，只有黃國昌可能是下一個贏家。

精明如柯文哲當然很容易看穿黃國昌的盤算，只是他現在滿腦子只剩如何擺脫貪污官司糾纏，甚至還寄望藍白合選贏總統可以特赦他這位創黨主席，根本管不了這麼多。一個本可主導台灣政局走向的關鍵小黨，就卡在柯黃兩人的私怨私利裡動彈不得，連帶以付出癱瘓台灣政局的代價，實在讓人徒呼奈何。

