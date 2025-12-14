陳嘉宏專欄：30年來從沒見過這麼野蠻的立法院

立法院預算會期不審預算，你以為它都在忙什麼福國利民的法案嗎？沒有，一件都沒有。圖片由鏡週刊提供

今天已經是12月15日了，《憲法》規定的法定預算會期按理說應該在12月底，也就是兩週後截止。不過，明年要用的國家總預算直到現在還卡在立法院的程序委員會裡，無法付委，不能審議。藍白黨團說，不讓總預算付委是因為行政院不依立法院上會期通過的《軍人待遇條例》與《警察人員條例》編列預算為軍警加薪；但這兩個法案明明白白違反《憲法》第70條：「立法院不得為增加支出之提議」；行政院如果編了，就是債多不愁，跟著在野黨一起慷國庫之慨；如此這般與藍白一起違憲，誰為人民看緊荷包？誰又來為這種不負責任的政策負責？

預算會期不審預算，你以為立法院都在忙什麼福國利民的法案嗎？沒有，一件都沒有。它短短一個星期內兩次修正《財政收支劃分法》，把高達4千多億的中央（補助）預算挪給地方縣市政府使用，卻完全不交代哪些政務事權必須移轉。它幾天前通過「中止年改案」，國庫未來幾年因此得多付出7千億元來填補預算窟窿；藍白黨宣稱：「反正年金都是要破產的，早幾年破產又有關係？最後政府都會負責。」問題是，立法院才剛從國庫裡搬了幾千億給地方，這種阮囊羞澀的中央政府將來拿什麼撥補破產的公教退休基金？

所謂的總預算付委，是將總預算交付審查。也只有交付審查，才會有政策立場、公開說明、朝野攻防，並藉此形成公共議題的空間；所以立法院付委並非通過，而只是讓議題有被討論的機會。藍白兩黨不讓這些影響國計民生的重大法案預算付委討論，卻把為自己加薪800萬，為自己貪污除罪，以及大開貪污犯參選之門的草案全部送進委員會，如果這不叫做無法無天，那什麼才是？這種視民意如無物的國會議員，用100年前國民黨總裁孫文所稱的「豬仔議員」來稱呼它，實在都嫌客氣了。

事實上，這個立法院還沒打算罷手。等著要闖關的還有前天被藍白黨逕付二讀的「不在籍投票」案，這個草案只要稍稍不慎，就可能瓦解台灣數十年一向公平公正的選舉投開票制度，侵蝕我們引以為傲的民主遊戲規則。其他還有徒惹統獨爭議的「中配參政條款」，凌駕獨立機關行政裁定的「中天電視復活案」，以及國民黨高層自承對選舉很有利的「救國團復辟條款」等等。這其中，哪一件法案跟民生經濟有關？哪一件不是會惹來重大爭議的政治性法案？

要分辨立法院的所作所為到底是「監督」或「惡搞」的方法很簡單，就是試想今天的總統如果是侯友宜、韓國瑜或朱立倫，藍白兩黨會不會大修《財劃法》把4千多億的中央割給地方？會不會冒著公教退休基金提早破產的風險，直接中止已經行之有序的年改案？敢不敢不畏譏讒為貪污犯除罪為自己加薪？如果答案都是否定的，那不就證明今天藍白立委的所作所為都只為了黨同伐異？既是如此，又怎麼可以放任這群藍白立委如此肆無忌憚，為所欲為？

2017年，蔡英文政府如火如荼推動年金改時，時任國民黨中評會主席團主席陳庚金毫不遮掩地對著包括韓國瑜在內的一群國民黨退休高官大喊：「（我們）能撈就撈，能混就混，大家來拖垮這個政府。」這說法其實就是此刻藍白黨通過中止年改案的背後心態。賴清德寄望韓國瑜能以國會議長之尊調和鼎鼐化解院際爭議注定是無用的，因為總統是你民進黨賴淸德在做，國庫破產、憲政崩塌與他國會議長毫無干係，韓國瑜混吃混喝扯你後腿都來不及了，哪管得了什麼權力分立憲政運作。

我個人跑國會新聞即將滿30年了，在過去近30年的國會記者生涯裡，我從沒見過一個到12月底還未付委的總預算案，也沒見過一個敢為貪污犯修法除罪還振振有詞堅不撤案的立委，當然更沒有看過一個膽敢修法癱瘓中止憲法法庭運作的立法院。事實上，這種不談法理，不講議事，敢於毀憲亂政的野蠻立法院根本是過去30多年來所僅見，他們只是用極少的代價就搞出一場不流血的立法政變。放任這群人持續地胡作非為，正是台灣民主最迫切的危機。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



