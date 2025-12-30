陳嘉宏專欄：AIT推軍購所託非人

AIT找鄭麗文遊說軍購案根本是「請鬼拿藥單」。圖片摘自鄭麗文臉書

11月12日，美國在台協會主席谷立言拜會國民黨主席鄭麗文，說是一個禮拜性的見面，但誰都知道美國是為了軍購案而來。據稱，會面氣氛良好，雙方也達成多項「共識」；不過，雙方見面都已經過了快兩個月了，軍購特別預算還卡在立法院的程序委員會文風未動。谷立言為此感到著急，不解為什麼各政黨公開都說要支持增加國防預算，但好像說的與做的卻是兩回事。

為什麼美國無法推進台灣的軍購案？很簡單，因為AIT所託非人。

較諸於歷任的國民黨中央，鄭麗文的國民黨是一個相當特殊的存在。首先，鄭麗文是歷來最不親美的國民黨主席，相反地，她還是過去70多年來最親共的國民黨主席。不同於馬英九、洪秀柱任黨主席時還對「親中」一事避之唯恐不及，鄭麗文的特別在於她從頭到尾都欣然接受這「親中」的標籤。鄭麗文的「親中」來自她競選過程中共產黨的介選（趙少康語），而她既是仰賴中共「介選」才得以從一個追通告的政壇孤鳥一舉攀上國民黨主席高位，她的權力來源就是共產黨，取悅共產黨自然也成為鄭麗文任國民黨主席以來最重要的事，她怎麼可能在共產黨最在意的軍購案裡拂逆老共的意思？

其次，鄭麗文也是歷來最疏遠國民黨立院黨團，最令不及黨團的國民黨主席。這源自於她本人從來不是一個黨內的實力派領袖，與地方派系與黨內的權力山頭關係疏離。弔詭的是，這種疏離的關係讓他得以遠離立法院的軍購案；一旦AIT向她抱怨軍購案卡關，她大可以用「不知道」、「不清楚」，把所有責任推煩冗的立法院議事程序。

AIT找鄭麗文遊說軍購案根本是「請鬼拿藥單」，它必須找的是「忌憚美國」，或「希望爭取美國支持」的國民黨政客才能有效推進軍購案。例如有意參選2028甚至是2032年總統大選盧秀燕、蔣萬安倆人，她們因為想投入大選，不僅不敢得罪美國，甚至還希望爭取美國的肯定。她們對軍購案的支持會讓國民黨支持者愛屋及烏，也會讓私底下有意放行軍購案的國民黨立委稍解壓力，在朝野席次落差不大的情況下，她們的表態與支持將會是軍購案能否過關的關鍵。

問題只在於盧秀燕與蔣萬安肯用多少力氣推進軍購案？她們敢不敢站在共產黨的對立面？

不容諱言，過去10幾年來，透過國共兩黨上層的交往以及短影音對藍營基層的轟炸，相當程度將國民黨原本的親美形象清洗殆盡，而成一個一昧親中的政黨。加上黨主席與立院黨團總召這兩個關鍵位置分別由形象極為親中的鄭麗文與傅崐萁領銜，這使得藍營內部鷹派當道，親中氛圍瀰漫。明明即使在國民黨基層支持者贊成軍購案的比例並不小於反對者，但立院黨團內部幾乎未曾聽聞任何贊成軍購案的聲音。這種扭曲的權力結構於是成為共產黨挾持國民黨，甚至挾持台灣政治的溫床。

傳播學上有一種「沉默螺旋」理論，大意是如果人們覺得自己的觀點是少數，他們會更不願意表達自己的看法；但如果他們覺得自己的看法與多數人一致，就會選擇勇敢說出來。軍購案在國民黨，因為鄭麗文、傅崐萁甚至共產黨的反對，導致沒有國民黨公職敢表態支持，就是陷入這種沉默螺旋的困境，而盧秀燕與蔣萬安正是此刻打破這種困境的關鍵人物。

AIT不要惑於盧秀燕與蔣萬安的市長職銜，真正能影響國民黨軍購案態度的就是她們兩位。方法有很多，盧秀燕與蔣萬安可以公開呼籲立法院程序委員會不要再擋軍購案了，因為這完全不合議事規則，要審要刪必須付委以後才能決定；盧秀燕也可以暗中交代她的子弟兵「台中三子」到立法院挺軍購，蔣萬安更可以囑咐羅智強、徐巧芯別再疵牙咧嘴反對台灣的國防。只要國民黨內有人「開第一槍」，氛圍就有可能出現改變，軍購預算就不再是遙不可及。

國民黨走到這步田地，關鍵就在有實力者不想得罪人，只想獨善其身，以為可以一路無憂無慮到公卿。但台灣已經面臨非常時期，軍購案不容被延宕，盧秀燕與蔣萬安如果有志於大位，必須要求她們在此刻展現自己的價值判斷與領導能力。

