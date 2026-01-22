陳嘉宏評論稱王世堅符合台北市民胃口...曾韋禎留言狠酸：品味與顏振凱一樣低劣，難怪你們會是好朋友

資深媒體人陳嘉宏今（22日）在臉書發文評論綠營推派台北市長候選人一事，表示過往民進黨在台北市屢戰屢敗，有了創傷症候群，呼聲很高的鄭麗君即便條件優異，不過一旦投身選戰會被如何攻擊無法預料，很難說台北市民是否會把她當成糟糠。他提到，王世堅浮出檯面，他虱多不癢，台北市民的「仇恨值」近不了身，關鍵在於賴清德會否願意他代表民進黨。貼文引來大量留言，其中同為資深媒體人的曾韋禎留言狠酸：「品味與顏振凱一樣低劣，難怪你們會是好朋友。」

關於民進黨過往在北市的選戰，陳嘉宏表示，凡此種種，累積了民進黨在台北市的創傷症候群，儘管知道是很關鍵的首都之戰，知道台北市的選舉在地方選舉具有領頭羊的效果，也很努力地提出看起來最沒有爭議、最具明星光環的候選人，但最後還是輸得一屁股。



陳嘉宏指出，這也是許多人想到鄭麗君參選台北市長時的暗影，儘管鄭麗君兼具女性與知性的特質，4年文化部長的政績卓越幾無惡評，並在主掌台美經貿談判的過程裡低調沈潛卻拿到超乎預期的好成績，但沒有人能預料得到她一旦投身選戰會被怎麼樣攻擊？而缺乏選戰經驗的她能否承擔並轉化？儘管她是卓內閣裡少數僅見的瑰寶，但很難說台北市民最後是不是會把她當成糟糠。



陳嘉宏稱，這也是王世堅會在此刻浮出台面的原因，首先王言語趣味，自帶流量，在年輕族群的支持度絲毫不遜任何候選人；其次，王世堅與民進黨當權派若即若離，這似乎比較符合台北選民的胃口；第三，王從政爭議不斷，樹敵無數，甚至時隔8年兩度因開房間婚外情上了《壹週刊》的封面。



陳嘉宏說，正因為虱多不癢，破罐破摔，台北市民的「仇恨值」近不了王世堅的身。他認為，問題關鍵在於，讓這樣的政治人物在台北市領銜代表民進黨，賴清德願意嗎？事實上，比起1994年陳水扁首次也是唯一一次以民進黨之姿當選台北市長，現在的台北市選民結構已經較32年前對民進黨友善許多。



陳嘉宏表示，民進黨屢屢兵敗首都的原因不在於選民結構，而在於它始終無法掌握台北市選民的脾性，尤其是過去10年民進黨在中央的長期執政，更深化了這樣的逆境。想要突破這樣的困局，民進黨必須試著從選戰議題設定的角度來回推自己的候選人，「說教」肯定是不行的，台北市民根本不吃這一套。



此篇評論引發大量討論，不少網友在貼文底下留言，「台北市絕對是選民結構問題，陳水扁之所以會當選是因為藍分裂，第一任滿意度達70餘%，連任時仍不敵馬英九」，「王世堅選我沒意見，但市長這一票我放棄，我連30塊都不屑給他」，「他以後有可能作為我們的總統嗎？」。



對此，資深媒體人曾韋禎也在貼文下方留言批評：「品味與顏振凱一樣低劣，難怪你們會是好朋友。」資深媒體人周玉蔻同樣留言狠嗆，講王世堅那段完全失去專業，外省人看王世堅開心，因為水準就那樣，幫著咬賴清德，是奴才本性，當年沈富雄耍的寶比王世堅還「高級」。

(圖片來源：陳嘉宏臉書)

