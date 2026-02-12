陳嘉瑩毒駕撞死警所長判死刑 侯友宜：謝謝司法正義
〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年9月遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖撞護欄殉職，新北地院昨審理終結，國民法官庭評議認定陳女犯行重大且無悔意，依殺人罪嫌判其死刑，警察出身的新北市長侯友宜今受訪回應，他完全可以感同家屬之痛，對劉宗鑫家屬表達不捨之意之外，並強調永遠不會忘記此案，他謝謝司法正義，作為警察執勤法令的堅實後盾，一起給警察加油打氣，讓警方更勇於執法。
侯友宜今視察三峽河長福橋改建工程時接受媒體聯訪，對於陳嘉瑩毒駕拒檢撞死劉宗鑫被國民法官庭判死刑一事，他沉重表示「實在就毋甘」，因為劉中興是他的學生，劉中興的爸爸也是警察，也是他的同事，看到為了社會治安在第一線拚命，真的很不捨得，「我完全可以感同家屬之痛」。
侯友宜指出：「這一路走來，謝謝警察同仁陪著家屬一路走過，我們永遠不會忘記，更要記得我們在執勤同仁面對所有的狀況，他們真的是盡心盡力了，在這裡同時謝謝司法正義，能夠瞭解警察對社會治安的用心、付出，作為警察執勤法令的堅實後盾，我們一起給我們警察加油打氣，讓他們更勇於執法。」
