陳嘉瑩遭判死 廢死聯盟談倡議者安全「台灣惡意格外明顯」
吸毒犯陳嘉瑩前年駕車拖行新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫，造成劉宗鑫撞上路旁護欄不幸殉職。新北地方法院國民法庭昨天（11日）就此案作出判決，認定陳嘉瑩構成殺人罪，判處死刑，並褫奪公權終身。台灣廢除死刑推動聯盟同日也在臉書發文，指出台灣社會在死刑與廢死議題上，展現出的關注熱度與「惡意」程度格外明顯。雖然該文並未直接回應判決結果，仍有網友不領情，留言批評「為了社會正義投身警界，換來被殉職，你們還要保護死刑犯嗎？」
死者劉宗鑫父親庭上怒：覺得可教化你們帶回家教化
新北地院國民法官審理劉宗鑫殉職一案期間，劉宗鑫的父親曾在庭上表達強烈不滿，質疑若僅因被告被認為可教化就成為免於死刑的理由，無論對被害者家屬或整體社會安全而言，都顯得極度不負責任。對於辯護律師主張陳女可教化，劉父更憤怒斥責：「覺得可教化你們帶回家教化！」
台灣廢除死刑推動聯盟昨晚以「在惡意與冷漠之間：廢死倡議者的安全難題」為題發文，說明近期於東京舉行的區域會議中，曾設有一場以「廢死倡議者的安全」為核心的工作坊，聚焦討論倡議者在推動理念時所面臨的風險。
廢死聯盟坦言 廢死議題的熱度與惡意似在台灣特別突出
廢死聯盟指出，無論是粉絲專頁的留言區，或是新聞媒體下方的評論與標題，他們早已習以為常地承受各式謾罵，包括：「如果死的是你家人？」、「為什麼殺的不是廢死成員？」甚至有人在社群平台公開貼出聯盟的地址，煽動群眾前往包圍。除了網路世界充斥的敵意，現實生活中的騷擾同樣未曾間斷。
聯盟進一步指出，接聽辦公室電話時，經常收到帶有威脅意味的來電，有人「請」他們外出時注意安全、「關心」是否會被車撞，也有人「請」他們關門，否則就要包圍，甚至直接恐嚇「讓」他們關門。他們也坦承，加入廢死之前，曾聽聞辦公室外被貼海報、丟雞蛋、撒冥紙。雖然這些行為尚未造成直接的身體傷害，但那種如影隨形的壓力，卻是無法忽視的隱憂。
廢死聯盟表示，在與來自中國、日本與馬來西亞的夥伴交流、討論倡議者安全問題時，其他國家的與會者對台灣的狀況感到相當震驚，並指出「原來，這樣對於廢死議題的熱度與『惡意』，似乎在台灣特別突出。」
聯盟也提到，在中國、日本與馬來西亞，倡議者面對的多半是社會的沉默。相較之下，台灣卻是迎來排山倒海般的仇恨。面對外界提問：「妳會怎麼面對這些惡意的言論？」聯盟成員只能苦笑回應，分享自己消極卻必要的因應方式，也就是盡量不去閱讀相關留言，築起心理防線，避免情緒被負面聲音吞噬。
聯盟指出，在社群媒體高度發展的時代，為了讓理念被看見，倡議者必須持續發文、轉貼文章，甚至站上公開舞台發表演說。然而，這些行動同時也讓自己暴露在聚光燈下，使反對者能輕易辨識其立場，進而循線追查發言者身分與工作地點。
最後聯盟強調，在社群媒體無所不在的年代，如何在持續推動理念的同時，妥善守護自身與所愛之人的生活安全，是一個極其嚴肅的問題。儘管這場工作坊並未給出明確解方，卻讓所有與會者更加清楚意識到，這將是未來無可迴避、必須正視的重要課題。（責任編輯：卓琦）
