陳培哲：中研院存廢 才是問題

中央研究院將遴選第13任院長。（本報資料照片）

中研院遴選委員會13日召開評議會，依序提出3位人選，就在各界幾乎看好前副總統陳建仁必然當選的情況下，台大醫學院教授、中研院院士陳培哲認為，院長會是誰並不重要，反倒是中研院的存廢才該被重視，中研院作為威權時代留下來的體制，對台灣的研究型大學是否公平，才是執政黨轉型正義該處理的一部分。

陳培哲認為，討論這次的中研院院長遴選，分為三個層次，首先是，賴清德用人唯親，最後到底誰會獲選，還是要依照對賴清德親近的程度來看。

第二個層次，陳培哲指出，中研院作為中華民國最高的學術機構，院長應該有強烈的學術性格，才能維持學術獨立、知識分子的公正，眼前受討論最多的3位候選人，包含陳建仁、中研院院士朱敬一，以及無役不與台大校長遴選與中研院院長遴選的中研院副院長周美吟，3人均充滿政治性格，都不是合適人選，且回顧當年胡適先生敢當面反駁前總統蔣中正的意見，這才顯示學術性格的重要性。

陳培哲也提到，第三個層次則在於院長是誰並不重要，反倒是中研院的存廢，才是現在台灣社會、學術界應該要更重視、討論的問題。

陳培哲質疑，中研院的存在，對台灣社會到底是有益，還是可有可無？對台灣的學術界，尤其是研究領域，中研院的位置是威權時代留下來的體制，對台灣的研究型大學是否公平？這也應該是執政黨轉型正義該處理的一部分。