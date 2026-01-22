陳培瑜北檢告發涉犯洩漏國家機密 黃國昌：「法盲」做好立委本分吧

〔記者陳治程／台北報導〕民眾黨立委黃國昌週一(19日)偷帶國防機密文件出場，引發爭議，而昨(21)日調閱監視器的民進黨立委陳培瑜指出，黃將機密資料帶出場長達1分15秒、其中42秒不在監視畫面內，因而在今(22)日早赴北檢告發黃國昌。對此，黃國昌笑稱，民進黨這群人非常的可笑，昨天告、今天也告，要適用哪條法律都不知道，他勸告「法盲」做好立委本分，不要整天秀下限。

民進黨立委陳培瑜今早表示，他已在律師黃帝穎陪同下，正式赴北檢告發黃國昌。根據她昨日調閱的立院監視器視器畫面顯示，黃涉將國防軍購的重要機密資料攜離機密會議管制區外長達「1分15秒」、其中42秒更完全不在監視器拍攝範圍內，且他身後的助理是手機隨行。

陳培瑜質疑，這消失的42秒裡，國防機密是否早已被翻拍、外流？黃國昌不只未清楚交代期間都做了些什麼，也未道歉；她敬告黃國昌，國防安全絕不容任何人以「不小心」為藉口越界踩線，並期盼檢調單位儘速查明真相，給社會一個清楚交代。

陳培瑜昨日表示，她向立院調閱的監視器畫面中，看見黃國昌在10點40分05秒將機密資料帶出國防外交委員會；10點40分21秒走下樓梯、進入監視器死角，身後兩位助理中其中一位手上有兩支手機；10點41分03秒，黃國昌和一位助理準備走回委員會；10點41分20秒，黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

面對陳培瑜以涉違《國家機密保護法》與《刑法》相關規定告發他，黃國昌笑稱，民進黨這群人非常的可笑，昨天又告、今天又告，是搞不清楚要適用那些法條嗎？他勸告，這群試圖炒作議題的「法盲」，之後還是好好在立法院做立委該做的事情，不要整天在那邊「秀下限」。

律師黃帝穎(左)與民進黨團書記長陳培瑜今赴北檢告發黃國昌。(記者吳昇儒攝)

