陳培瑜告發黃國昌！攜密件並非偶然「消失的42秒」成關鍵

民眾黨立委黃國昌日前出席立法院外交及國防委員會，竟攜出機密資料。民進黨立委陳培瑜今（22）日代表民進黨立法院黨團到台北地檢署，正式告發黃國昌涉嫌違反《國家機密保護法》與《刑法》相關規定。





陳培瑜指出，黃國昌昨天所有發言，都沒有針對她跟沈伯洋質疑回答，還是「避重就輕，問A答B」；從沈伯洋的視角看出去，當時沈伯洋坐在委員會裡面，「議事人員是有追出去的」。

「機密文件都會編號」，陳培瑜舉例說，如果陳培瑜進去拿到的是一號文件，陳培瑜離開之後，一號文件就要被回收，必定是議事人員或者國防部人員處理文件時，發現黃國昌那一份文件不見，才會衝出去。



陳培瑜強調，委員會當天，紙筆跟手機禁止帶入，黃國昌還狡辯他手上有自己文件帶進去，根本是「說謊」。



最後，陳培瑜質疑，如果黃國昌不敢回答這「消失的42秒」，根據經驗法則，是什麼原因才突然想到自己手上有機密文件，難道不是蓄意嗎？難道不是預謀嗎？是否做了什麼相關動作，才衝回去想要交還機密文件，「這絕對不是偶然」，她懷疑，這就是刻意、蓄意、預謀的動作，要把機密文件帶出去做任何的事情，黃國昌自己必須公開說明。

