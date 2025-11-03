陳培瑜告陳玉珍傷害罪 徐巧芯還原經過嗆：惡人先告狀

立法院民國113年審議選罷法等三大法案期間，朝野立委爆衝突，多人受傷，民進黨立委林宜瑾和陳培瑜等人提起刑事自訴，指控國民黨立委陳玉珍等人重傷害未遂、傷害罪，台北地方法院今（3）日再次開庭。對此，國民黨立委徐巧芯還原當天情形，並反嗆陳培瑜「惡人先告狀」。

陳培瑜、林宜瑾等人與國民黨立委陳玉珍、翁曉玲、徐巧芯、邱若華、民眾黨立委林憶君，113年12月20日為了選罷法修法在主席台附近激烈攻防，發生數波肢體衝突，多位立委掛彩，陳培瑜等人對陳玉珍等人提告。北院今天開庭，陳玉珍表示，今年6月勘驗錄影畫面時，部分事實未載明清楚，希望可以再勘驗6家媒體拍攝的新聞影帶，徐巧芯則說，當天是民進黨破壞議場、強行闖入讓議會無法進行，並妨害立委行使職權力。

廣告 廣告

資深媒體人樊啟明今天在臉書發文，上傳一段由陳玉珍提供、尚未曝光過的事發影片，徐巧芯也在貼文留言表示，影片很清楚，陳培瑜半個身體壓著陳玉珍，陳玉珍後面有椅子的輪子，且已撞過一次，為了避免再撞，藍委們試圖把陳培瑜從陳玉珍身上移開，結果陳培瑜就又哭又尖叫，稱有人打她。

徐巧芯指出，當時一直有人告訴陳培瑜，這樣很危險，外面有人進來可能會被踩到，但陳培瑜就是不聽，藍委們要拉她站起來時又怕只拉手會受傷，只好手腳都抬，而自己擔心陳培瑜會不舒服，還自願幫忙當人肉擔架、把她的背部撐起來，後來陳培瑜才願意自己出去。徐巧芯怒嗆，那麼貼心為陳培瑜的不理性著想還要被告，簡直惡人先告狀，「我心很累欸」。

【看原文連結】