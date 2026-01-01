陳培瑜夜宿立院排隊 拚明院會先處理這些法案

民進黨立委陳培瑜。(本報資料照片)

藍白於本周二的立院程序委員會憑人數優勢，第5度將政院提出「1.25兆強化防衛韌性特別條例」排除於明（2日）院會議程外。民進黨團書記長陳培瑜1日晚間透露，今晚8時抵達議場門口夜宿排隊，要讓明院會議程先處理民進黨團提出的報告與討論事項。

陳培瑜1日晚間於臉書發文表示，今晚上8時抵達議場門口開始排隊，明（2日）週五院會就可以先處理民進黨團提出的報告事項、討論事項了。

陳培瑜說明，民進黨團提出的包括行政院版《財劃法》、115年度中央政府總預算案、1.25兆強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算、被擋將近800次的立委赴中報備的國安案、程序委員會已被藍白實質癱瘓的譴責案、譴責中共軍演案、外送員專法。

陳培瑜指出，程序委員會理該拍板定案本週五的院會議程，就算三黨沒有共識，也還是必須審定議程，週五才能順利召開院會。但很遺憾的是，藍白不敢承認在程序委員會阻擋法案，也不願意說明阻擋國防預算的動機，更不肯面對三次惡修財劃法導致總預算無法送審，再加上藍白還有許多逕付二讀、不敢在委員會實質討論，只是無止盡掏空國庫的肉桶法案，因此已有數不清的週五院會變成必須先協商議程、再協商要處理的法案、每一個法案有多少人可以發言表示意見的「無效率院會」。

陳培瑜提及，現在的立法院，歹戲拖棚的藍白惡修法律在先，毫無能力的立法院長韓國瑜只想過水協商在後，再加上藍白聯手持續不斷在表決前才提出的再修正動議，在院會表決時，終究還是變成實質的法律條文，因此立院混亂的罪魁禍首正是只搞鬥爭、不顧民生的藍白在野黨。

陳培瑜強調，民進黨團還是要堅持到底，持續要求讓115年度中央政府總預算付委審查、持續支持院版財劃法和1.25兆防衛韌性條例和預算，並且盡速讓赴中報備的法案順利過關。

最後，陳培瑜說，至於明天院會，藍白是不是會繼續阻擋？對於凡事必稱中共國家主席習近平、搶著做習共政權的最佳代言人國民黨主席鄭麗文來說，「我們就來看看她要如何整頓內部矛盾，讓韓國瑜、立院國民黨團願意讓程序委員會恢復功能，實質推進各項法案和預算案」。

