陳培瑜大翻車！喊李貞秀「詐騙集團」 大陸人曬入台證打臉

民眾黨不分區立委、陸配李貞秀的國籍爭議延燒，在她喊出自己只有一本中華民國護照，遭到民進黨立院黨團書記長陳培瑜狠嗆，沒有中國大陸護照，當初怎麼離開大陸來台灣結婚生子的，直呼其是詐騙集團。對此，媒體人錢怡君拿出與陸籍親戚對話佐證，陸籍人士來台只要入台證無需護照。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（資料圖／中天新聞）

李貞秀日前赴立法院就任時強調，她從出生至今，沒有一天拿過中華人民共和國的護照，唯一的一本護照，就是中華民國護照。對此，陳培瑜質疑，沒有大陸護照當時是怎麼從大陸離開到台灣結婚生子的？她更直言，「小學三、四年級的孩子們學過公民課都知道要出國就要有護照」，怒嗆李貞秀是「最大的詐騙集團」。

錢怡君詢問陸籍表哥入台相關事宜。（圖／錢子的大白話臉書）

錢怡君4日在社群發文表示，「陳培瑜說，中國大陸人民出境還是需要護照，我查了AI，AI也是這樣講，但為了解惑，我直接問我表哥，他是浙江人，10年前曾經來過台灣旅遊。」

錢怡君詢問陸籍表哥入台相關事宜。（圖／錢子的大白話臉書）

接著錢怡君附上與表哥的對話截圖，她表哥傳了一張「大陸居民往來台灣通行證」。錢怡君則是追問，「你搭飛機的時候他沒有檢查你的護照嗎？」表哥答，「沒有，就只有台灣通行證，當時我護照放在家裡」，表哥還進一步拿出港澳證補充，「去國外用護照；去香港用港澳證；去台灣就用台灣通行證」。

