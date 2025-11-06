陳培瑜怒拍桌！槓上張啓楷「這1事」 現場火爆畫面曝光

即時中心／潘柏廷、李美妍報導

眾所矚目的年金改革議題，因藍白主張停砍所得替代率，使得朝野立委為此喋喋不休；立法院今（6）日上午審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」，正當民進黨立院黨團書記長陳培瑜談撥補議題時，白委張啓楷卻不斷插話，兩人瞬間起口角，而張啓楷過程中還指控遭對方責罵，陳培瑜便怒而拍桌回擊，現場火爆畫面也隨之曝光。

陳培瑜今日出席立院司法及法制委員會，並審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」發言；陳培瑜表示，民進黨團幹事長鍾佳濱剛已經講公保、勞保是保險，而退休金講的是退撫基金、勞退基金兩者不同；她說，就算是撥補，目前在專戶薪資缺口3年已經編列512億，未來若預計分10年撥補，還會達到3,370億。

豈料，張啓楷試圖插話，這讓陳培瑜立即向主持會議的召委翁曉玲說：「報告主席，他（張啓楷）一直打擾我講話」；不過，張啓楷仍未停止，於是，陳培瑜相當生氣說：｢你叫要我回應，我就回應；我回應，你就要插嘴，是怎樣？」。

當被張啓楷指控罵人時，陳培瑜更氣不過怒拍桌回擊：「我回應你，我沒有罵你呀！我回應你！」，對此，翁曉玲則要請張啓楷尊重陳培瑜的發言，整件事情才告一段落。





