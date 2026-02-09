陳培瑜成花蓮奇兵？卸任黨幹部後動向引關注

▲民進黨立委陳培瑜出戰花蓮的呼聲漸高。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 年底將舉行縣市首長大選，民進黨尚有台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣、金門縣、連江縣等7縣市未完成提名。其中，剛卸任黨團書記長一職的陳培瑜傳出無意再當幹部，《鏡報》今（9）日就指出，花蓮國中教職出身的陳培瑜恐「另有要務」，推薦她去選金門或花蓮的呼聲越來越高。不過，陳培瑜已回應《鏡報》表示，目前沒有選舉規劃。

《鏡報》今報導，由於金門、馬祖為陳培瑜的責任區，傳出總統賴清德去年底曾徵詢金門縣黨部有無合適人選？當時就有人點名陳培瑜，但礙於陳培瑜本人意願低落，最後不了了之。直到近期，綠營有新潮流人士探訪金門，再提起陳培瑜參選金門縣長的可能性，地方就有人認為：「陳培瑜選這裡很好，但也有很多位置適合她」，又為陳培瑜的動向埋下伏筆。

《鏡報》指出，隨著立法院進入新會期，陳培瑜也不再擔任黨團幹部，加上陳培瑜畢業於東華大學教育研究所，並在碩士班期間推廣社區營造，之後更擔任花蓮國中國文老師、創辦花蓮第一間兒童書店，前後在花蓮久居超過10年，黨內疑似要賦予她另外「要務」，希望將「能文能武」的戰將擺到合適的作戰位置。

不過，《鏡報》也去電詢問陳培瑜，陳培瑜則對於參選傳聞表示：「目前真的沒有任何選舉規劃」，她也說，未來就算沒有當黨團幹部，還是會持續與民進黨團並肩作戰。

