陳培瑜批藍白想羞辱賴清德 莊瑞雄酸「立院素質低」：國家混亂根源

立法院14日上午召開彈劾賴清德總統公聽會，民進黨審查小組委員包括綠委鍾佳濱、陳培瑜、莊瑞雄3人。陳培瑜批評，藍白想把賴清德叫來國會羞辱，彈劾案是為了追究總統違法或嚴重失職責任，但截至目前為止，看不出賴清德的違法失職的事項；莊瑞雄也說，沒有人會覺得賴清德是獨裁總統，現在國家亂的根源，就是因為「立法院素質太低了」。

陳培瑜表示，今天所有藍白立委指控真是荒謬鬧劇，並透過現場直播給外界看，讓她感到非常憤怒跟遺憾，因為提案延會到1月底的就是藍白立委，而在立院不願實質開會的同樣也是藍白立委，藍白地方首長卻開始集結對中央喊話，但這些首長應喊話的對象是在立法院不認真工作與審查預算的人，甚至是去年亂提預算審查法案的藍白立委，才是要負起一切責任的對象。

陳培瑜指出，這場政治鬧劇最早開始的起點是國會擴權法案，「藍白想把賴清德叫到立院羞辱。」並為此硬推國會擴權法案，結果遭到憲法法庭打臉，判決顯示總統沒有到立院做國情報告的憲法義務，立院也沒要求總統來報告的憲法權利，且國會擴權法案修正內容，對於總統不具有憲法上的拘束力。

陳培瑜提及，「簡單來說，藍白想叫總統來（立院）羞辱，在《憲法》上就是不行的。」但被憲法法庭打臉後，藍白立委仍不甘心、不甘願，因此繼續推出今天的彈劾案，「彈劾案是為了追究總統違法或嚴重失職責任，然而截至目前為止，看不出賴清德有任何違法失職的事項，倘若是提出罷免案，也就是要追究政治責任，那就是另一回事」。

陳培瑜強調，大家能看清楚藍白背後目的，就是為了羞辱賴清德，並把賴清德叫來立院問話，才會推出今天的彈劾案，而現在立院就是在陪藍白立委作秀的垃圾時間，「到底要全國人民付出多少代價？」

陳培瑜說，依照《立院職權行使法》43條第二項規定，全院委員會審查時，「得」由立院邀請被彈劾人列席說明，法律文字是「得邀請」，並沒有說被邀請人必須出席，「賴清德沒有任何法律上的義務必須出席彈劾說明會，更不要說這場說明會是個作秀的政治鬧劇」。

莊瑞雄發言時也談到，藍白的彈劾案由裡面寫到「放任台積電赴美投資」、「出賣台灣關鍵產業」、「出賣中華民國的獨裁總統」等，但台積電外資持有比例為72％，政府身為最大單一股東當然有政策，也不能讓台積電做任何決定，倘若對外投資影響國家安全或對國家經濟發展不利，那國家也不會讓台積電出去。

莊瑞雄稱，但大家要思考，藍白去年提案時台積電股價為1400元，如今已超過1700元，「好像是在講說，政府怎麼可以這麼糟糕，讓台積電赴美投資以後，股價從1400漲到1700？這會讓國人覺得錯亂」。

莊瑞雄認為，至於賴總統是否為出賣中華民國的獨裁總統，從稍早學者、專家提到的強烈用詞稱「丟臉」、「無恥」、「獨裁」等，但從賴清德上來以後到這段時間，「我相信沒有人會覺得他是什麼獨裁總統，他讓我們整個民主可以繼續大鳴大放，讓台灣民主大放異彩，沒有任何言論自由會受到剝奪。」藍白將賴清德類比為袁世凱，但現在國會亂的根源，其實就是「立法院素質太低了」。

