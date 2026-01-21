陳培瑜批默不作聲 韓國瑜幽默反譏這句

▲民進黨立院黨團書記長陳培瑜批立法院長韓國瑜，坐在主席台上一聲不吭，韓國瑜回應，「好，我現在開始吭聲。」（圖／記者葉政勳攝，2025.12.12）

[NOWnews今日新聞] 國民黨、民眾黨發動彈劾總統賴清德，立法院邀請賴清德今（21）日到立法院說明，不過總統府20日表示，立法院無直接向總統問責之權，因此不會出席。民進黨立院黨團書記長陳培瑜發言時說，藍白立委當家只鬧事不做事，台灣需要的是會做事的立院，而非演戲鬧事的立院，也不是坐在主席台上一聲不吭的立法院長。台上的立法院長韓國瑜回應，「好，我現在開始吭聲，謝謝陳培瑜委員。」

陳培瑜表示，今天的彈劾說明會毫無正當性，本應是立法院休會前討論實質法案的時機，卻被藍白立委用來上演政治鬧劇。她指出，依《立法院職權行使法》規定，邀請總統說明彈劾案屬「得邀請」，並無出席義務，因此賴清德今天缺席完全合法合理。陳批藍白立委此舉只是羞辱總統、製造社會分化與博取政治聲量，完全是政治操作，並非憲政責任問題。

廣告 廣告

陳培瑜舉例，藍白立委過去在立法院濫權提案，包括助理費案、中天案及公共電視預算刪除等，都是傷害台灣的荒謬法案。她認為，台灣越穩健發展，藍白立委就越害怕，因為中間挑撥利益減少，見不得台灣過得好。她更回顧十年前，前總統馬英九推動服貿條例時，意在將台灣產業納入中國利益鏈，如今藍白立委仍唱衰台灣、附和中國利益，忘卻歷史教訓。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴缺席！黃國昌引蘇貞昌13年前說法：總統違法亂紀 國會就該彈劾

賴清德遭發動彈劾！拒絕出席立院審查會 藍營譴責：踐踏憲政體制

彈劾總統公聽會！律師喊話立院倒閣 學者齊砲轟：賴清德違憲慣犯