陳培瑜拿「放棄越南國籍」對比陸籍 陳智菡嗆：三方關係一樣嗎

民眾黨立院黨團主任陳智菡2日於中央黨部接受媒體訪問。（袁茵攝）

中選會昨（1日）公告包含「陸配」李貞秀在內等6人遞補民眾黨不分區立委，但內政部持續以《國籍法》要求李要繳交喪失中國大陸國籍證明，但礙於兩岸政府互不承認對方主權，因此難以達成；民進黨團書記長陳培瑜今（2日）以越南出生的前白委麥玉珍為例，可問麥如何放棄國籍。對此，民眾黨團主任陳智菡反嗆，非常荒謬可笑，越南、美國跟中國與台灣的關係一樣嗎？

針對陳培瑜今以麥玉珍放棄越南國籍，對比李貞秀無法達成放棄中國大陸國籍一事，陳智菡2日上午於民眾黨中央黨部受訪時表示，不管是拿越南或美國比，都是非常非常荒謬可笑的做法，「請問一下，越南、美國跟中國以及台灣的關係一樣嗎？」

廣告 廣告

陳智菡指出，不要迴避《中華民國憲法》，也不要忘記台灣還有一個特別法叫《兩岸人民關係條例》，也就是在規範中國跟台灣間的兩岸人民關係，因為過去有很多的問題沒辦法解決，所以才用特別法處理兩岸人民的問題。

陳智菡強調，原本是中國大陸國籍者入籍到台灣後，用的是《兩岸人民關係條例》，可是現在官員竟然昧於事實，完全錯誤採用不相干的法令進行解釋，「我覺得這些內政部官員真的要好好的、趕快回去看《憲法》及台灣法治架構。」

陳智菡提及，最後再請問一下，為何前總統蔡英文跟邱太三時代認定的《兩岸人民關係條例》跟《國籍法》沒有現在問題，又為什麼賴清德總統跟內政部長劉世芳有問題？到底是誰的問題？

【看原文連結】