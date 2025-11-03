陳培瑜控遭陳玉珍施暴案開庭！藍白5立委被告全到 否認有肢體衝突

記者楊佩琪／台北報導

立法院2024年12月20日排審「財劃法」等爭議法案時，藍綠爆發嚴重肢體衝突，民進黨立委陳培瑜等多名綠委掛彩送醫，立委林宜瑾與陳培瑜因此對陳玉珍、徐巧芯、邱若華、翁曉玲、林憶君等5名藍白立委自訴重傷害。台北地方法院3日下午開庭，包括陳玉珍在內5名被告立委皆到庭，5人皆否認犯行，強調僅有肢體接觸，沒有所謂的衝突，另除了徐巧芯，其他4人有都和解意願。

雖然日前開庭已勘驗過影片，但因陳玉珍等人未到庭，加上合議庭換人，因此陳玉珍及律師提出重新勘驗，及6家新聞媒體畫面，也一併進行勘驗。

事發當時是否真有傷害、重傷害犯意及行為，陳玉珍等人也都否認，邱若華、林憶君則否認有肢體衝突。5人也表示議場內主席台位置充滿碎玻璃、倒置的椅子，陳培瑜坐在地上，門口又還有其他立委要進入，恐致陳培瑜、林宜瑾2人危險，因此試圖將2人移起，並無傷害犯意。

另對於是否是為爭議法案，民進黨立委是否「闖入」會場等筆錄記載也多有爭論。陳玉珍表示，她絕無傷害意圖，自訴人說的都是謊言，看完影片就可知當時現場有很多倒置的椅子，說她攻擊人但其實是她被壓著，每個影片拍攝角度不同，重新勘驗是為還原真相，並非發現事實對她不利才要重新勘驗。

許巧芯則表示，開會前一天民進黨立委破壞議場，強行闖入佔據主席台，妨害立委行使職權，她不認為有與陳培瑜2人發生衝突，僅是在議事攻防中，要保護各政黨立委，不要因此受傷，而有肢體上接觸。當時她們也不斷提醒陳培瑜倒在地上可能會受傷。

對於是否要和解，陳玉珍表示，她和陳培瑜、林宜瑾談過，表示法院負擔很重，相信誰也都不願意，她有和解意願，希望法院以不公開方式進行調解。陳培瑜和林宜瑾的委任律師則表示需待與陳培瑜2人討論。僅徐巧芯表示沒有和解意願。

庭後，陳玉珍接受媒體訪問時表示，立法院的衝突應該就是要回歸到立法院內部，有紀律委員會相關單位來處理，立委應該也要努力減輕法院負擔。雖然跟民進黨委員雖然政治立場不同，但也不是仇人，因此請法院進行調解。

