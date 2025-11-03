陳培瑜控「鋼頭鞋猛踹7次」 陳玉珍：說謊

國民黨立委陳玉珍遭民進黨立委陳培瑜控告重傷害罪。（圖／TVBS）

立委（民）陳培瑜（113.12.20）：「陳玉珍打我！（陳玉珍委員從頭到尾都沒動手）啊 放開我！」民進黨立委陳培瑜驚恐尖叫，高喊陳玉珍打人。

陳培瑜控訴，陳玉珍用鋼頭鞋猛踹他7次。（圖／TVBS）

立委（民）陳培瑜（113.12.20）：「你不要拉我 陳玉珍！陳玉珍踢我！陳玉珍踢我！」壓在陳玉珍的腿上，周圍的藍白委員合力把陳培瑜抬走。這是去年12月20號立院審查「三大爭議法案」，朝野爆發嚴重衝突時的場景。陳培瑜指控，被陳玉珍用鋼頭鞋「踹頭七次」，因此提告重傷害罪。

廣告 廣告

立委（國）陳玉珍：「這些是謊言喔！但是我今天，因為我們有影片，我想只要法官仔細地看整個過程影片，包括各位都有在場，很多是媒體的影片的話，就會了解事情的真相。」

時隔近一年，準備開庭，除了陳玉珍以外，當時抬走陳培瑜的藍白委也通通被告，遭指控「助拳」。立委（國）翁曉玲：「當然不能接受，什麼叫做助拳。我想很多的影片其實都可以知道，在整個過程當中，我們怎麼可能去施暴。」

法庭上，陳玉珍、徐巧芯、翁曉玲、邱若華和林憶君都否認犯罪，強調是在「保護陳培瑜和陳玉珍」。林憶君委任律師更嗆，昔日民進黨都是這樣排除少數黨杯葛行為，是當下陳玉珍被壓住，怕她受傷才把她抬走。而陳玉珍開庭到一半，要求重新勘驗證據，認為上一位法官遭片面誤導。陳培瑜律師則反嗆，前兩次為何不自己出庭，顯然是證據不利才想重新勘驗。

陳培瑜告徐巧芯等人傷害，讓徐巧芯大翻白眼，反嗆惡人先告狀。（圖／TVBS）

立委（國）徐巧芯：「唉，這就是惡人先告狀跟濫用司法資源啊！那如果說她一直壓著人家的話，她（陳玉珍）頭已經撞到了，那萬一再撞一次的話後果會不堪設想。」立委（民）陳培瑜：「他們在現場所說的話就是扭曲事實，第二個他們在相關事實卻又不願意認錯。」

到底是蓄意攻擊，還是「保護她別受傷」？交由司法見真章。

更多 TVBS 報導

藍營母雞換人？2028人選不只鄭麗文 黃暐瀚曝這3人也有機會

美軍購3案交付延宕！ 顧立雄：F-16V明年交運

藍推不在籍投票 林楚茵喊沒在怕：國民黨忘了昨天的痛？

高溫假有譜？氣象法修正草案本月預告 相關單位可擬定放假

