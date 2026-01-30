陳培瑜氣炸！談中天條款修法遭陳玉珍打斷 韓國瑜出面緩頰

即時中心／潘柏廷、許雯絜報導

立法院今（30）日上午經黨團共識，確定下午2時30分開始討論並表決3項法案，其中《衛星廣播電視法》修法被綠營質疑是為還在打行政訴訟的《中天電視台》復台，因此被視作「中天條款」。對此，民進黨立院黨團書記長陳培瑜上台致詞，請藍白上台保證不會回溯中天電視台時，卻遭到藍委陳玉珍打斷發言，使得主持會議的立法院長韓國瑜要求時間暫停，並在陳培瑜講完話喊話「請務必尊重委員發言權益」。

陳培瑜下午在《衛星廣播電視法》修法的廣泛討論時間表示，要公開請問藍白立委提案會不會回溯正在進行行政訴訟的中天電視台，請等一下上台時公開保證不會回溯，結果陳培瑜喊話遭陳玉珍打斷，使得韓國瑜直接裁示時間暫停並喊「請尊重發言委員權益，請繼續」。

她認為，媒體的威力武器是一樣的，現在台灣人每天受到假訊息、資訊認知作戰的威脅，而等等表決的條文有2條，就是國民黨為了中天大開後門；條文中有非常多荒謬的地方，一下就來看國民黨跟民眾黨如何表態。

話鋒一轉，陳培瑜也說，請大家幫她協尋2019年舉辦反紅媒大遊行的黃國昌，「在外面不敢進來！黃國昌當時說『拒絕紅色媒體，守護台灣民主』，我今天再把話還給你，等等看黃國昌和民眾黨怎麼表態？」。

接著她說明，2019年黃國昌跟館長站在舞台上，並告訴大家「拒絕紅色媒體，守護台灣民主」，甚至在遊行前幾天親自走到NCC要求撤銷中天執照，2020年NCC駁回中天換照的申請，黃國昌還發文感謝「NCC委員頂住了政治壓力，守住了專業審查，終於可以向蔡衍明的中天告別了」，而黃國昌當時還痛批「中天跟國民黨不斷炒作似是而非的言論」

「很可惜我們看到了，2019年跟2026年的黃國昌看起來不是同一個人，但態度始終如一」，陳培瑜指控，協助中天在台灣作亂是媒體界的第五縱隊，而中天就是在台灣的官媒、就是台北的央視，媒體的威力不可小覷，「等一下18、19條，我就公開呼籲請國民黨說清楚，等一下通過的條款不會回溯到中天電視台」。

語畢，陳培瑜結束發言，韓國瑜也喊話，再一次拜託大家，今天是最後一次院會，請務必尊重委員發言權益，即使大家可能理念不接受，而且今天有6位立法委員即將離開立法院，最後一次的院會請大家珍惜彼此的時間。







