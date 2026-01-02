陳培瑜當面反駁柯文哲「總預算坐下喬也沒用！」 喊話關鍵席次展現態度

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

為幫助民眾黨立委陳昭姿將代理孕母入法，民眾黨前主席柯文哲今（2）日先是跟民進黨團總召柯建銘單獨見面，再去拜會民進黨團。會後，柯建銘說，既然今天柯P來了，希望能幫忙總預算案。對此，柯文哲認為「大家坐下來喬就好了」，立馬遭陳培瑜打臉「如果藍白在程序委員會繼續擋，坐下來喬也沒有用，希望下週二程序委員會，能看見關鍵席次展現態度。」

民眾黨前主席柯文哲今（2）日先是跟民進黨團總召柯建銘單獨見面，再去拜會民進黨團。（許詠晴攝）

柯文哲、陳昭姿今日下午拜會民進黨團，並在會後召開記者會，包括民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長林月琴、柯文哲、陳昭姿等人出席。

柯文哲率先說明，推動人工生殖法是陳昭姿當立委最大的期望，他去坐牢坐一年，出來也忙著官司，直到上禮拜才言詞辯論結束，所以這禮拜就出來幫忙，沒有爭議的先處理。他也朝著柯建銘說「你是在立法院，只要有老柯都可以解決的。」

柯文哲說，他去坐牢坐一年，出來也忙著官司，直到上禮拜才言詞辯論結束，所以這禮拜就出來幫忙。（許詠晴攝）

柯建銘接著表示，雖然知道陳昭姿非常關心人工生殖法，但行政院有提出院版，所以民進黨團會照院版走，結果如何就尊重立法院。倒是在這裡，既然柯P今天來了，民進黨團期待談的就是總預算案，希望能夠幫忙。

不過，柯文哲回應，總預算案坐下來喬就好了，並反駁柯建銘「民眾黨哪是關鍵，你（柯建銘）以前都沒問題的，現在哪會有問題？改怎麼做就怎麼做」柯建銘才說，那應該是沒問題，那大家可以儘請期待，「還是你頭腦比較清楚」。

正當柯文哲、柯建銘你一言我一句時，陳培瑜忍不住提出，總預算案在程序委員會就被擋住了，如果委員會繼續無法表決過關，或藍白決議繼續擋，坐下來喬也沒有用，民眾黨在程序委員會也有席次，「關鍵席次就可以展現態度，我們期待下週二程序委員會，關鍵席次可以展現態度。」

柯文哲、陳昭姿今日下午拜會民進黨團，並在會後召開記者會。（許詠晴攝）

