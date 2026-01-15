陳培瑜當面洗臉黃國昌軍購假訊息 邀賴總統國情報告協商破局

黃國昌召集立法院朝野黨團協商，藍白提案要求賴總統就「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案」、以及國安議題赴立法院進行國情報告。(記者方賓照攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團和民眾黨團提案，邀請總統賴清德赴立院就國安及軍購事項進行國情報告，朝野黨團今(15日)展開協商。民進黨團書記長陳培瑜引述憲法法庭判決，強調總統無義務向立院報告，並駁斥民眾黨團總召黃國昌及副總召張啓楷對軍購案的說法是「錯假訊息」。最終因雙方爆發口角，協商宣告破局。

今天協商由黃國昌主持，針對藍白黨團提案要求賴總統就「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案」、以及國安議題赴立法院進行國情報告。國民黨團書記長羅智強表示，軍購預算這麼高昂，賴總統應向國人說明並接受質詢。

廣告 廣告

民眾黨團副總召張啓楷則質疑，高達1.25兆的特別預算恐排擠社福及基礎建設，在賴總統投書美國媒體前，連行政院長卓榮泰都不曉得此事；且大家原以為這1.25兆對全部是對美軍購，但經黃國昌訪美後才知只有3000億是對美軍購，而國防部則稱有3000億是對內，還有6000億到底用在哪？呼籲賴總統兌現競選承諾，到立院進行「統問統答」。

針對在野黨說法，陳培瑜反擊說，張啓楷將去年底美國公布的3500億軍售案，與目前被卡在程序委員會的1.25兆國防特別條例混為一談，國防特別條例涵蓋維修、訓練及培植本土國防產業，其中國內產製約3000億元，並非全數對美採購，而黃國昌此前稱「對美軍購只需3000億」也是錯假訊息。她呼籲，盼在野黨讓法案進入委員會實質審查，可與國防部等主管機關討論如何調整。

關於邀請總統國情報告，陳培瑜援引113年憲判字第9號指出，立法院雖可被動聽取報告，但總統並無向立法院提出國情報告的憲法義務。總統由人民直選、對人民負責，而非直接對立法院負責；且關於報告的時間、內容及形式，總統得依職權自行決定，立法院無權指定內容或要求即問即答。基於憲判理由，民進黨團不贊成相關提案。

由於黃國昌不滿被指「錯假訊息」，當場反嗆陳培瑜「自己回去看清楚」，並稱要將這4個字送還給陳培瑜。隨後，與會的民進黨團幹事長鍾佳濱及陳培瑜逕直離席，黃國昌當場嗆聲「妳沒有辦法面對，現在拿了包包要落荒而逃」，陳培瑜則在台下高聲反駁「我沒有落荒而逃」。

黃國昌便宣布，因民進黨團離席，協商無法進行下去、沒辦法達成共識，後續將依「立法院職權行使法」相關規定處理，會議不歡而散。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》街訪直球對決藍白彈劾！民眾秒回「無理取鬧」狠酸這事

分析美國5公開背書等級 美智庫學者：對黃國昌信任就有很大的傷害

黃國昌反政院版國防特別條例被AIT打臉 陳培瑜：藍白連討論的機會都不給

自由說新聞》破解黃國昌！陳揮文酸爆、張禹宣也狠嗆：矛盾就在這

