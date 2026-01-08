陳培瑜稱陳昭姿「領養卻遺憾沒小孩」 本人怒斥造謠、失格

民眾黨立委陳昭姿。 圖：張良一 / 攝（資料照）

立法院衛環委員會今（8日）排審人工生殖法修正草案，代理孕母是否入法成為爭議焦點，針對民進黨立委陳培瑜發言稱，力推代孕的民眾黨立委陳昭姿曾在公開場合說，她只有領養小孩，感到非常遺憾，至今都很遺憾沒自己小孩，她領養的小孩沒身心壓力？陳昭姿痛批，陳培瑜的言論是不負責任的造謠行為，並指綠委郭昱晴先前也用未經查證的謠言攻擊她，最終迅速公開道歉。

陳培瑜稍早在衛環委員會審查人工生殖法的程序發言時指出，陳昭姿口口聲聲在公開場合說，她只有領養，感到非常遺憾，到現在都很遺憾沒有自己小孩，她長期站在兒童權益的立場，她想請問陳昭姿，被領養的小孩就算長大成人，從小到大聽到她講這樣的話，難道沒身心壓力？難道不覺得自己只是替代品嗎？陳昭姿說她維護的兒少人權、婦女人權？根本是狗屁不通。

陳昭姿於臉書發文表示，她收養了孩子，並與他建立了深厚而真實的親子關係。而她之所以走進立法院，推動代理孕母法制化，正是來自兒子的鼓勵。然而，陳培瑜卻在國會殿堂中，公然指稱「陳昭姿委員自己領養小孩，但還說很遺憾到現在都沒有自己的小孩」。

陳昭姿痛批，她要嚴厲的譴責陳培瑜這種不負責任的造謠行為，也為她對他人家庭關係如此缺乏基本尊重的態度，感到遺憾。顯然，陳培瑜並沒有注意到郭昱晴先前因使用未經查證的謠言攻擊她、最終又迅速公開道歉的事實。

陳昭姿說，陳培瑜質疑她「沒有走進民間」、「沒有傾聽社會需求」。她要告訴大家，多年來，自己的信箱、FB、LINE，長期收到民眾的陳情。其中，就包含罹癌的女性，向她訴說希望能在有限的人生時間裡，仍有機會透過代理孕母，完成成為母親的心願。這些聲音，正是她在國會持續推動代理孕母法制的重要原因。

陳昭姿質問陳培瑜，「這些人，不是妳口中應該被傾聽、被照顧的對象嗎？他們的需求，是否只因不符合妳的立場，就不值得被回應？」*況且，她與最愛的孩子之間的親子關係，不應、也不容成為任何人政治攻防的工具。請停止將他人的家庭與孩子，當作攻擊的火藥，這不僅失格，也失去基本的人性與良知。

陳昭姿強調，立法工作，不該建立在對他人家庭的輕率評價與不實指控之上；更不該選擇性地決定，誰的痛苦與期待，才算是「民意」，「請你們高抬貴手，放過這些引頸期盼代孕法制化的病人。」

