陳培瑜稱「只是58萬人」 葉元之：民進黨眼中公教只是個數字

立法院昨（6）日審查軍公教年改相關修法，其中民進黨立委陳培瑜竟脫口指出，「這些錢讓全民納稅人買單，也不過只是照顧58萬人」對此，在現場的國民黨立委葉元之立刻怒嗆，「原來在民進黨眼中，老師跟公務人員只是一個數字而已」。

民進黨立委陳培瑜。（資料圖／中天新聞）

立法院司法法制與教育文化兩委員會昨天繼續審查「公立學校教職員退撫條例修正草案」。陳培瑜前一天喊出年改後統計至113年已撥補2590億，此數據遭藍白立委痛批「造謠」。

陳培瑜昨天在立院再次發言指出，「我已經表示很清楚，政府一直有在補足財務缺口，這些錢，讓全民納稅人買單，也不過是照顧58萬人，如果這是你們的主張，那我們當然也只能說沒辦法同意。」

廣告 廣告

葉元之痛批民進黨眼中公教人員只是一個數字。（資料圖／中天新聞）

對此，葉元之當場痛批，「剛剛講說『不過是照顧58萬人』我覺得，這句話聽在公務人員跟老師的耳朵裡面是情何以堪，原來對民進黨而言，老師跟公務人員只是一個數字。」

葉元之再批，「我覺得大家討論退撫，很多公教人員要的不過就是一個尊重！這一輩子為國家付出，老師在教育這個領域，教育學生，結果現在對民進黨而言『不過只是58萬人』」

葉元之進一步表示，「而且民進黨還要講，『如果停止扣所得替代率的話，到時候破產，現職老師會領不到退休金。』政府為什麼會讓退職老師領不到退休金？你是雇主耶，你們自己也說了，這叫確定給付制，就是當初該怎麼樣就怎麼樣。」

最後，葉元之表態，「我覺得這個是該做不該做的問題，不要一直操作這樣的一個對立，也不要去用別的職業，搞得好像其他職業有受委屈。沒有，勞保怎麼樣，大家都支持，公教也支持，國家該作就要去做」。

延伸閱讀

蔡英文護年改扯「馬英九交代」 蕭旭岑：別再馬維拉

蔡英文喊「年改不該半途而廢」！媒體人：像在教訓賴清德

年改不該半途而廢！蔡英文曝馬英九交代：靠政府預算救不了退休金