陳培瑜質疑偷帶國防密件出場拍42秒 黃國昌：還在搞政治鬥爭？

面對民進黨立委陳培瑜、沈伯洋質疑19日的偷帶走機密文件事件，黃國昌今日上午表示，民進黨還在藉此炒作搞政治鬥爭，除要沈伯洋道歉，還要民進黨回去複習自己提案修訂的議事規則。(記者塗建榮攝)

〔記者陳治程／台北報導〕外交及國防委員會前(19)日召開軍購特別預算機密會議，期間立委黃國昌一度偷帶機密文件出場，引發軒然大波；而民進黨立委陳培瑜今(21)日調閱監視器發現，黃帶出國防密件時間長達75秒、鏡頭外時間則有42秒，被認為足以拍完所有機密文件。對此，黃國昌回應，民進黨到現在還在炒作這項議題，凸顯他們一天到晚在搞「政治鬥爭」。

民進黨立委陳培瑜今在個人臉書發文指出，她向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，嘗試確認黃國昌19日從外交國防委員會帶出機密文件的實際情形，但因無法翻拍、複製，所以只能用文字敘述對外向大家報告。

她寫道，黃國昌帶出國防機密文件的時間長達「1分15秒」、絕對不是他宣稱的30秒，且不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成，她當天也有參加會議，但基於機密不能透漏篇幅，但篤定42秒絕對足夠拍完所有資料。她質問黃國昌「有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？」，要求黃國昌出面向國人說明清楚

黃國昌回應，民進黨到現在還在炒作這項議題，凸顯他們一天到晚在搞「政治鬥爭」，認為民進黨沒在關心國家大事、了解人民真正的需要；此外，他指稱民進黨親自調閱了監視錄影帶，反問沈柏洋是不是要向他道歉？他說，沈伯洋說他帶出的機密文件是被軍方「追回」，但實際影像顯示是他自己繳回的，譴責他混淆視聽的同時，還質問「要不要更正說法」？

他補充，民進黨之前已自己提案過修訂立法院的議事規則，要他們回去把自己提案好好看清楚，不要自己提過的規則忘記反而指責別人。

