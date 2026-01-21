陳培瑜轟藍白當家鬧事立法院長一聲不吭 韓國瑜：現在開始吭聲

民進黨立院黨團書記長陳培瑜批評，藍白立委當家只鬧事不做事，韓國瑜一聲不吭是幫兇。（圖／李智為攝）

立法院今天（21日）舉行全院委員會，審查總統賴清德彈劾案，藍白祭出甲級動員應戰。民進黨立院黨團書記長陳培瑜發言時批評，今天彈劾案說明會完全沒有正當性，並質疑藍白立委當家只鬧事不做事，韓國瑜一聲不吭是幫兇，隨後韓國瑜回應，「好，我現在開始吭聲，謝謝陳培瑜委員。」

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白立委不斷強調這是歷史性的一刻，但這真的是歷史性的一刻嗎？這根本已經變成民眾黨縣市長候選人的舞台，或者說是即將告別立法院的立委所進行臨別正言的場所。整起總統彈劾案，就是由民眾黨8位立委於去年12月19日在議場前大張旗鼓喊出來的。

接著鍾佳濱點名，剛剛發言的張啟楷，大部分篇幅都在對嘉義鄉親喊話，強調嘉義受到執政黨剝奪，這與總統彈劾案有什麼關係？「一個黃國昌倉皇逃跑，還帶著密件離開會議室，另一個張啟楷則是一路落跑。」

民進黨團副幹事長沈伯洋痛批，國民黨想讓紅媒回歸、要輸送利益給特定族群，法案都等著三讀，藍白還用彈劾案做政治表演、散播謠言，但台灣的民主是人民的民主，不是國民黨的民主也不是民眾黨的民主。

沈伯洋質疑，立法院現在要變成「超級立法院」，什麼事情都是立院說了算，凌駕憲法法庭，「連國防部做的軍購居然變成立委飛去美國做軍購，到底要行政權做什麼？」總統跟立院都是人民一票一票選出的，總統跟立院沒有從屬關係，沒有誰大誰小，都是民意代表。現在立法院要把行政院壓在地上、要幹掉監察院、自己當檢察官和大法官，變成立院說了算。

民進黨立院黨團書記長陳培瑜指出，今天彈劾案說明會一點正當性都沒有，立法院本來這兩周的周三、周四可以在休會前可以好好問政、討論總預算、實質法案進度、討論國安法案最好的時候，藍白立委卻硬要演這齣政治鬧劇，來羞辱賴總統、製造國內分化、來博取個人的政治聲量。

「藍白立委當家只鬧事不做事，韓國瑜是相關的幫兇。」陳培瑜批評，所有的藍白立委是始作俑者，但韓國瑜別忘了，立法院被癱瘓韓有相關的歷史責任，台灣人民會記上一筆。「台灣人民需要的是會做事、實質討論的立院，而非演戲鬧事的立法院，以及坐在主席台上一聲不吭聲的立法院長。」

韓國瑜則回應：「好，我現在開始吭聲，謝謝陳培瑜委員。」



