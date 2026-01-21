陳培瑜轟藍白癱瘓立院卻「一聲不吭」 韓國瑜：好 我吭聲

立法院全院委員會審查總統賴清德彈劾案，立法院長韓國瑜主持。(記者王藝菘攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白對賴清德總統提出彈劾案，立法院今召開彈劾案審查會，民進黨立委陳培瑜直言，在野黨很清楚彈劾案是總統可以不用來的案子，卻忽視審查總預算案的時間，硬演這齣鬧劇；她也向立法院長韓國瑜喊話，台灣人民需要的是會做事的立院，而非演戲鬧事的立法院，以及坐在主席台上一聲不吭聲的立法院長；韓聽聞後說：「好，我現在開始吭聲。」

陳培瑜發言時指出，今天彈劾案說明會一點正當性都沒有，立法院本來這兩周的周三、周四可以在休會前可以好好問政、討論總預算、實質法案進度、討論國安法案最好的時候，藍白立委卻硬要演這齣政治鬧劇，來羞辱賴總統、製造國內分化、來博取個人的政治聲量。

「在野黨很清楚彈劾案是總統可以不用來的案子！」陳培瑜續指，「立法院職權行使法」規定立法院審查時「得」邀請被彈劾人出席出名，並非「必須」出席，法律從都到尾沒有規定出席義務、必要，賴總統今天沒有出席，完全合法合理，請藍白立委再次回去翻法典。

陳培瑜批評，藍白不敢提罷免案，依「立法院職權行使法」罷免案只能提書面，藍白為了叫賴總統到立法院羞辱才提彈劾案，整個彈劾案沒有憲政責任、法治責任，只有政治操作與算計。

「藍白不幹正事只搞政治鬥爭、亂修法、提自肥法案！」陳培瑜細數，藍白可能在1月30日以前通過的助理費自肥修法，為了新竹市長高虹安、國民黨立委顏寬恒等人意圖強推修法；再者，為了讓中天復台的「衛廣法」修法、反年改修法、國會濫權法案、用國家經費幫眷村改建的「眷改條例」等荒謬法案。

最後，陳培瑜提醒，藍白立委當家只鬧事不做事，韓國瑜是相關的幫兇，所有的藍白立委是始作俑者，但韓別忘了，被癱瘓的立法院韓國瑜有相關的歷史責任，台灣人民會記上一筆。台灣人民需要的是會做事、實質討論的立院，而非演戲鬧事的立法院，以及坐在主席台上一聲不吭聲的立法院長。

韓國瑜聽聞後則回應：「好，我現在開始吭聲，謝謝陳培瑜委員。」

