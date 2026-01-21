陳培瑜：黃國昌實際帶走機密資料1分15秒 其中42秒躲過監視器足以翻拍

綠委陳培瑜稱黃國昌短暫將機密資料帶出會議室的時間，為1分15秒，沒被監視器拍到的時間長達42秒，足以把夾帶的國防機密翻拍完成。（鏡報林煒凱）

立法院19日進行國防特別預算機密會議，民眾立委兼黨主席黃國昌短暫將機密資料帶出會議室，此事被綠營緊咬大做文章。黃國昌受訪稱他發現便立即歸還，前後大約30秒，並說日後公開大家就會知道，那不是什麼機密。不過民進黨不分區立委陳培瑜今（21日）表示，經她調閱監視器，算出黃國昌帶著機密資料的時間，全程為1分15秒，沒被拍到的時間長達42秒，足以把夾帶的國防機密翻拍完成。

陳培瑜今日在臉書表示，黃國昌當天攜帶國防機密走出委員會，她便向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，但周萬來祕書長只允許申請人入內觀看，不能翻拍與複製，所以她只能發文說明此事的時間軸與狀況：

10點40分05秒，黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會

10點40分21秒，黃國昌走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有兩支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落。

10點41分03秒，黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會。

10點41分20秒，黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

陳培瑜表示，上述經過全程1分15秒，絕非黃國昌宣稱的30秒，不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。當天會議她也有參加，所以知道有幾張資料，基於機密無法透漏篇幅，「但我可以篤定，42秒絕對足夠拍完所有資料。」

陳培瑜認為，黃國昌有必要向國人交代清楚，是否有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？她也向立法院長韓國瑜及祕書長周萬來抗議為何不同意她複製見識器畫面，質疑兩人包庇黃國昌。

