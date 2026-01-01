陳大天、劉樸結婚了！ 甜曬「一家三口合照」曝婚禮計畫

陳大天與劉樸結婚了！兩人於2026年元旦共同宣布，已於12月29日登記結婚：「從今天開始我們就是陳太太&劉先生了。」並抱著兩人的毛小孩蝦米一同入鏡，幸福模樣令人稱羨。

陳大天與劉樸結婚了（圖／翻攝自IG）

陳大天與劉樸2020年在劇場相識、進而交往，過去被問到結婚計劃時，陳大天曾坦言2人相差8歲緣故，擔心女方還有很多想完成的目標，或許太早結婚並非好事，但自己心中早已認定對方。

不過在2024年尾聲，陳大天鼓起勇氣求婚，劉樸也感動地點頭說YES。兩人選擇在求婚滿一週年的這天（2025/12/29）登記結婚，迎接人生的下個階段和身分，親屬和演藝圈好友阿Ken都是見證人。

特別的是，陳大天還自行創作歌曲《樸實的每天》，告白劉樸：「謝謝你的出現，完整我的生命。」經紀人透露，現階段兩人的目標，就是把當下的每一天過好，至於婚禮，若有近一步的計畫，會再和大家分享這份喜悅。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導