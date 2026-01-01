陳大天元旦報喜！與劉樸登記結婚 阿Ken到場祝福

藝人陳大天2025年因涉閃兵案與女友劉樸的婚事一度傳出延期。1日，劉樸在社群平台透露，兩人已正式登記結婚，並曬出左手無名指戴鑽戒的合照，稱從今以後多了「陳太太」的新身分。除了雙方至親好友到場祝賀，阿Ken也受邀擔任結婚證人。

陳大天、劉樸2025年12月29日登記結婚。（圖／翻攝自劉樸 IG）

劉樸分享，當走進戶政事務所時，整個過程讓她感到不太真實，但與陳大天共度一生的決心，是經過6年的磨合促成的。她表示，兩人在日常生活中能夠自在相處，並學會了要先照顧好自己，才能去愛對方，「我們陪伴對方經歷很多事，現在懂得要先把自己照顧好，再去愛對方。」因此，兩人決定在最成熟的階段相伴一生。對於陳大天，劉樸滿是讚美，稱他「貼心、溫暖且有責任感」，並感受到來自他的支持和安全感。

陳大天、劉樸2026年元旦公開結婚喜訊。（圖／翻攝自劉樸 IG）

阿Ken（後排左2）2025年12月29日現身戶政事務所祝福陳大天與劉樸登記結婚。（圖／伊林娛樂提供）

6年前，阿Ken邀請陳大天觀看劉樸在音樂劇《倒垃圾》的演出，雖然劉樸僅上台30秒，但陳大天便被她吸引。經過多次邀約後，劉樸最終答應見面，3個月後兩人開始交往。2024年底，劉樸在觀看陳大天的舞台劇《莎姆雷特》後，接受了他的求婚。

如今，劉樸發文分享喜訊，表示：「在2025年12月29日求婚滿1週年的這天，我們迎接了新的身分。從今天開始，我們就是陳太太&劉先生了！謝謝所有親朋好友到場祝福，把這天的喜悅分享給大家，祝福大家平安、一切順心、身體健康，新年快樂。」

