陳大天元旦曝喜訊！交往6年跟劉樸結婚了 「一家3口」登記照曝光

（記者洪承恩／綜合報導）2026年元旦一早，演藝圈傳出甜蜜喜訊！劉樸與交往6年的男友陳大天已悄悄完成結婚登記，正式成為夫妻。兩人選在陳大天求婚滿一周年的2025年12月29日，到戶政事務所迎接人生新身分，劉樸也開心笑說，從此多了一個「陳太太」的稱號，而大家也可以稱呼大天為「劉先生」，消息曝光後湧入滿滿祝福。

事實上，這段緣分可追溯到6年前，當時在好友阿Ken牽線下，陳大天前往欣賞劉樸演出的音樂劇《倒垃圾》，短短登台片刻就讓他留下深刻印象。陳大天之後多次邀約，歷經幾番被婉拒，兩人才終於約出來見面，相處3個月後正式成為情侶。去年底，劉樸到場支持陳大天主演的舞台劇《莎姆雷特》，演出結束後，陳大天當場告白求婚成功，感情也邁向新階段。

圖／陳大天與劉樸交往6年，傳出喜訊結婚了。（翻攝陳大天IG）

登記結婚當天，雙方至親好友到場見證，包括劉樸的母親與陳大天的父親，媒人阿Ken也受邀擔任證婚人。兩人共同照顧多年的愛犬「蝦米」同樣盛裝出席，成了現場最吸睛的家庭成員。劉樸透露，踏進戶政事務所的那一刻其實沒有太多不真實感，但決定攜手一生，是經過6年相處與磨合後的篤定選擇。

談到彼此的關係，劉樸形容，兩人在最成熟的狀態下選擇結婚，這些年陪伴彼此經歷人生起伏，也學會先把自己照顧好，再去好好愛對方。她大方分享對陳大天的欣賞，認為對方貼心、溫暖又有責任感，善良孝順且給她十足安全感，是可以放心依靠的伴侶。

完成登記後，劉樸立刻投入工作，繼續忙著定裝與試鏡，而陳大天則默默準備驚喜，親自為她寫下一首歌，並搭配結婚花絮製作成專屬MV。劉樸透露，看到影片時忍不住感動落淚，認為對方的愛與承諾不需要多說，而是藏在每天的日常細節中。她也在社群平台分享喜悅，感謝親友到場祝福，期盼未來能攜手迎接嶄新人生篇章。

