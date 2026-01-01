陳大天昔「捲閃兵」登記泡湯 元旦拋喜訊宣布結婚！

娛樂中心／江姿儀報導



去年藝人「閃兵案」風波延燒，男星王大陸被捕後，檢警深入追查發現還有多名藝人涉案，包括修杰楷、謝坤達、陳柏霖、張書偉、廖允杰等人，震驚演藝圈。其中「小蝦」陳大天當時在家被警方逮捕，未婚妻劉樸也在現場目睹，交保後陳大天形象大損。不過感情穩定的2人仍攜手挺過，今（1日）分享喜訊，宣布已於去年底登記結婚，還曬出與愛犬「一家三口」的合照。





陳大天（左圖左、右圖右）去年初向女友劉樸（左圖右、右圖左）浪漫求婚，計畫在去年底登記。（圖／翻攝自陳大天臉書）

陳大天捲入閃兵案，被逮後交保。（圖／民視新聞）

藝人「小蝦」陳大天2019年應阿Ken之邀，觀看劉樸餐演的音樂劇，最終2人相愛。2人愛情長跑6年，他去年初向女友劉樸浪漫求婚，決定相伴餘生、共同面對風雨與幸福。2人原計畫在交往紀念日8月25日登記結婚，但因劉樸赴加拿大遊學，又改在去年底登記，沒想到在劉樸留學前夕，未婚夫陳大天捲入閃兵案被捕。雖然事後陳大天依照《妨害兵役治罪條例》諭令25萬元交保，但演藝事業受影響，沉寂許久。

陳大天（左圖左、右圖左）元旦拋喜訊，宣布與女友劉樸（左圖右、右圖右）已於去年底登記結婚。（圖／翻攝自陳大天IG）

今（1日）踏入2026年，稍早陳大天在個人社群公開喜訊，宣布2人於去年（2025年）12月29日，剛好求婚滿一週年登記結婚「我們迎接了新的身分」，幸福表示「從今天開始我們就是陳太太＆劉先生了」。根據《ETtoday》報導，登記當天他們找來阿Ken擔任證婚人，也帶上愛犬「一家三口」現身戶政事務所登記。





