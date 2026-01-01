陳大天登記結婚！ 劉璞：6年磨合的結果

劉樸與陳大天迎來人生新篇章。交往6年的兩人選在求婚滿一周年的日子，於2025年12月29日完成結婚登記，正式成為夫妻。劉樸笑說，從這天起多了一個「陳太太」的新身分，也打趣表示大家以後可以叫陳大天「劉先生」。

劉璞和陳大天登記結婚。（圖／伊林提供）

登記當天，雙方至親好友到場見證，媒人阿Ken受邀擔任結婚證人，這段緣分也正是從他牽起。6年前，阿Ken邀陳大天去看劉樸演出的音樂劇《倒垃圾》，劉樸上台短短30秒就讓陳大天留下深刻印象，之後連續邀約7次都被婉拒，直到劉樸點頭見面，兩人交往3個月後正式成為情侶。去年底，劉樸看完陳大天主演的舞台劇《莎姆雷特》，演出後迎來陳大天的浪漫求婚。

劉璞和陳大天登記結婚。（圖／伊林提供）

劉樸的母親、陳大天的父親也到場祝福，兩人飼養15年的愛犬「蝦米」更盛裝現身，被視為最重要的家人。劉樸坦言，走進戶政事務所時其實還有些不真實，但對攜手一生的決定卻十分篤定，「是6年磨合下來的結果，我們學會先把自己照顧好，再去愛對方。」

談起陳大天的優點，劉樸形容他貼心、溫暖又有責任感，善良孝順且始終支持她，讓她充滿安全感。完成登記後，劉樸立刻投入工作行程，隔天陳大天則悄悄為她寫好一首歌，搭配結婚花絮剪成專屬MV作為驚喜。劉樸看著影片感動落淚，直說這份承諾不在言語，而是在每天的細小陪伴中。