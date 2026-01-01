陳大天登記結婚 叮囑自己要承擔
陳大天去年5月因閃兵遭到檢警拘提，沉寂一段時日，昨（1日）宣布在去年12月29日、也就是他求婚成功滿一周年的日子，在媒人阿Ken及其他親友的見證下，與交往6年的女友劉樸登記結婚。
正式成為人夫，陳大天表示心情很踏實，也有種沉靜的省思，「過去這一年，我因為自己的一些選擇和閃兵給社會帶來不良影響，對我來說是一個必須深刻反省的教訓」，他決定勇敢的面對過往，也知曉自己還有許多要學習。
他說，選在求婚滿1年登記，除了想給彼此一個確定的承諾，更想時刻叮囑自己要更成熟地承擔起責任，「現在的我，比起追求聚光燈，更希望能穩紮穩打地走好每一步，無論是生活還是未來的演藝工作，都會以更負責的態度去面對」，感謝過去一年依然信任他、陪伴他的家人與朋友。
劉樸昨分享登記結婚的過程，笑言她對於整個登記流程沒有太大的真實感，「從今以後，我多了一個『陳太太』的新身分，大家也可以叫大天『劉先生』啦」。她說，經過6年磨合，早已認定要與陳大天一生相伴，「我們陪伴對方經歷很多事，現在懂得要先把自己照顧好，再去愛對方」，決定在2人最成熟的階段相守一生。
劉樸看著陳大天特別為她寫的歌、MV，忍不住細數陳大天的貼心、溫暖、有責任感、善良、孝順等多個優點，「謝謝他總是重視我、支持我，讓我很有安全感。他說我是他人生中最重要的人，他對我的好和承諾，是不用講話的，因為是每一天的小日常」。
