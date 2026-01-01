陳大天閃兵後曝喜訊！跟6年女友劉樸選「這天」登記結婚

陳大天、劉樸完成結婚登記。（伊林娛樂提供）

劉樸與交往6年的男友陳大天今（1日）宣布兩人日前正式登記結婚，成為夫妻。劉樸開心說，「從今以後，她多了一個『陳太太』的新身分，大家也可以叫大天『劉先生』啦」。

兩人特別選在陳大天求婚滿一周年的2025年12月29日當天，至戶政事務所完成登記。除新人的雙方至親好友到場祝賀，媒人阿Ken受邀擔任結婚證人。劉樸說，走進戶政事務所時，整個流程沒有太大的真實感，但認定與大天一生相伴，卻是經過6年磨合的結果，日常生活的相處上，彼此可以很自在舒服，「我們陪伴對方經歷很多事，現懂得要先把自己照顧好，再去愛對方」，決定在兩人最成熟的階段決定相守一生。

劉樸說到大天的好，滿是稱讚，「貼心溫暖有責任感，善良孝順，重視我、支持我，讓我很有安全感」。登記後，劉樸馬不停蹄去定裝試鏡，繼續她忙碌的工作。

陳大天也在登記的隔天默默為劉樸寫好一首歌，搭配結婚花絮，成為劉樸私藏的MV。劉樸說，對陳大天可愛又浪漫的舉動，感動不已，「他說我是他人生中最重要的人，他對我的好和承諾，是不用講話的，因為是每一天的小日常」，她看MV當下已哭得唏哩嘩拉。

這段姻緣始於6年前阿KEN邀陳大天去看劉樸演出的音樂劇《倒垃圾》，劉璞上台僅30秒，陳大天就注意到她，連續邀約7次被拒後，劉樸最後答應見面，3個月後兩人即交往；去年底，劉璞去看陳大天的舞台劇《莎姆雷特》，演出後接受陳大天的求婚。

