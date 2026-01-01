陳大天閃兵後深刻反省！吐結婚心聲：更成熟擔起責任

陳大天和劉樸去年12月29日登記結婚。（伊林娛樂提供。）

陳大天與與交往6年的女友劉樸選，選在去年12月29日至戶政事務所正式完成登記。陳大天表示，「其實求婚剛好滿一周年，我們覺得在2025的歲末、在迎接新年之前完成公證，對我們來說是一個很有意義的標記。比起刻意安排，更像是剛好在一個對的時間點，想給彼此一個確定的承諾。」

陳大天去年涉閃兵案傷及形象，他事後深刻反省檢討，1日表示：「現在心情很踏實，但也帶著一種沉靜的省思。過去這一年，我因為自己的一些選擇和閃兵的事給社會帶來不良的影響，對我來說那是一個必須深刻反省的教訓。我並不避諱去面對這些過去，也明白自己還有很多需要修正和學習的地方。」

他說，在這個時間點公證，是想告訴自己要更成熟地承擔起責任，「現在的我，比起追求聚光燈，更希望能穩紮穩打地走好每一步，無論是生活還是未來的演藝工作，都會以更負責的態度去面對。很感謝在這段時間依然願意信任我、陪伴我的家人與朋友。」

