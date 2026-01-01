陳大天閃兵案後曝喜訊！ 元旦甜吻愛妻 「一家三口」登記結婚

2026年一開始就傳來喜訊！37歲藝人陳大天先前因閃兵重創形象，自我深刻反省，今（1）天新年第一天宣布與交往6年的29歲劉樸正式登記結婚，媒人阿Ken也受邀擔任結婚證人，陳大天透露妻子並沒有懷孕，兩人仍享受新婚生活，婚宴進度有計畫會再跟大家說。

先前因閃兵案重挫形象的藝人陳大天，2026新年第一天就宣布好消息，和交往六年的女友劉樸選在求婚滿一週年、2025年12月29日到戶政事務所登記結婚，元旦宣布喜訊，陳大天穿著藍色條紋襯衫、頭戴鴨舌帽，燦笑摟抱新婚妻子，劉樸也大秀婚戒，抱著兩人愛犬曬幸福，甜蜜合影羨煞不少人。

陳大天、劉樸和愛犬「一家三口」到戶政登記結婚。圖／翻攝自FB@劉樸 Phoebe

陳大天、劉樸長跑六年登記結婚 媒人阿Ken到場見證

而當天除了新人親友到場祝賀外，媒人阿Ken也受邀擔任結婚證人，陳大天透過經紀人坦承，加速結婚的動機確實與爆出閃兵案件有關，這時間點公證就是想要告訴自己，未來要更成熟承擔責任，先前他因閃兵重挫形象，自我深刻反省後，表示會以更負責態度面對未來。

陳大天表示劉樸沒有懷孕，婚宴進度再跟大家分享。圖／翻攝自FB@劉樸 Phoebe

陳大天強調，劉樸目前沒有懷孕，兩人很享受新婚狀態，對於婚宴進度，陳大天則說，現階段就是把每天當下過好，如果有新計畫會再跟大家分享。

台北／張綺云 責任編輯／張碧珊

