陳大天閃兵案沉寂7個月宣布結婚 新娘劉樸見這一幕大哭

【緯來新聞網】陳大天去年5月因閃兵案令人震驚，形象受損、連舞台劇演出都被換角，沉寂一時，在2026年的第一天，宣布在去年底12月29日、求婚滿1年時，與交往6年女友登記結婚，並由媒人阿Ken受邀擔任證婚人。陳大天耍浪漫寫歌拍MV獻給新娘，讓劉樸感動大哭。

陳大天（左）苦追劉樸終於修成正果。（圖／伊林娛樂提供）

這段姻緣始於6年前，阿KEN邀陳大天去看劉樸演出的音樂劇《倒垃圾》，劉璞上台僅30秒，陳大天就注意到她，連續邀約7次被拒，直到女方最後答應見面，3個月後兩人即交往，去年底劉璞去看陳大天的舞台劇《莎姆雷特》，演出後陳大天告白求婚成功。



劉樸的媽媽、陳大天的爸爸皆到場見證祝福，一起養的愛犬「蝦米」亦盛裝出席。當走進戶政事務所時，劉樸沒有太大的真實感，但認定與陳大天一生相伴，卻是經過6年磨合的結果，「我們陪伴對方經歷很多事，先懂得把自己照顧好，再去愛對方」。

陳大天（右）和劉樸帶著狗狗去登記結婚。（圖／伊林娛樂提供）

在兩人最成熟的階段，他們決定相守一生，說到老公的好，她說，「貼心溫暖有責任感，善良孝順，重視我、支持我，讓我很有安全感」。登記後，劉樸馬不停蹄去定裝試鏡，繼續忙碌的工作。



陳大天也默默為劉樸寫好一首歌，搭配結婚花絮，成為劉樸私藏的MV。對於陳大天浪漫的舉動，她看MV時哭得唏哩嘩拉，「他對我的好和承諾，是不用講話的，因為是每一天的小日常」。

阿Ken（左二）擔任證婚人。（圖／伊林娛樂提供）

