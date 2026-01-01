陳大天、劉樸宣布結婚「登記日含特殊意義」 媒人阿Ken到場見證

陳大天、劉樸宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram@pu_liu）

37歲藝人陳大天（小蝦）於今（1）日宣布，日前已與交往6年的29歲劉樸正式登記結婚，成為夫妻。劉樸開心說道，從今以後，她多了一個「陳太太」的新身分，並笑說「大家也可以叫大天『劉先生』啦！」

兩人今日中午在社群平台發文透露，特別選在陳大天求婚滿一週年的2025年12月29日當天，至戶政事務所完成結婚登記。劉樸在文中甜喊「我們迎接了新的身分，從今天開始我們就是陳太太＆劉先生了」，並感謝所有親朋好友到場祝福，想把這天的喜悅分享給大家，最後祝福大家平安、一切順心、身體健康還有新年快樂。

除了新人的雙方至親好友到場祝賀，媒人阿Ken（林暐恆）、15歲的愛犬「蝦米」也盛裝出席擔任結婚證人。劉樸說，走進戶政事務所時，整個流程沒有太大的真實感，但認定與大天一生相伴是經過6年磨合的結果，在日常生活的相處上，彼此都很自在、舒服。

這段緣份始於阿Ken於6年前2020年6月邀請陳大天去看劉樸演出的音樂劇《倒垃圾》，劉璞上台僅僅30秒，陳大天就對她一見鍾情。而經過多次邀約被拒絕後，劉樸第8次才答應見面，3個月後兩人開始交往；直至2024年12月29日，陳大天在舞台劇《莎姆雷特》演出結束後，於後台向女友劉樸浪漫求婚成功。

