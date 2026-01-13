陳奇祿故居砍7老樹遭批「文化劊子手」 台大：有傾倒疑慮

護樹團體13日表示，樹保條例去年通過新法，自「首次會勘」即進入「暫定受保護樹木」資格，團體近日申請故居倖存的10棵樹木受保案，台大卻疑似於申保至會勘前期間砍掉7棵老樹，批台大是「文化劊子手」。（圖／台灣樹人會）

首任文建會（今文化部）主委陳奇祿在台大任教時宿舍，護樹團體指控，台大疑似於申保至會勘前期間砍掉7棵老樹，批台大是「文化劊子手」。台大回應，施工前已針對基地範圍內的樹木進行過樹籍調查，基地內未有涉及「台北市樹木保護自治條例」的受保護樹木。

台大指出，「溫州街52巷5、7號拆除工程」施工前已針對基地範圍內的樹木進行過樹籍調查，基地內未有涉及「台北市樹木保護自治條例」的受保護樹木。依工程進度於2025年12月23日至2026年1月2日進行建物拆除工程及廢棄物清運，續於2026年1月5日開始進行庭園（含樹木）整理、土地整地等工程，早於該團體所稱1月6日向台北市政府文化局提報之前。

台大表示，2026年1月7日接獲台北市政府文化局通知，有民眾提報基地內有受保護樹須辦理會勘，便立即請施工單位立即暫停整地作業；1月8日接獲文化局書面通知，訂於1月9日進行會勘。

台大於現勘時已提出基地內樹木調查資料及影像資料等具體證據，並向陳情團體及會勘人員詳細說明，樹木胸徑樹齡均未達50年，工地範圍內僅有5棵樹木，移除的3棵樹木是因生長狀況不佳且有損鄰或傾倒之虞，另1棵健康無虞的樹木則是進行移植。

