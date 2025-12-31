陳奇祿故居聖誕節前夕拆除遭批 台大曝考量：未達耐震標準

時任文建會（今文化部）主委陳奇祿在台大任教時住在台北市溫州街52巷7號台大宿舍。（本報資料照）

文資團體於今（31）日召開記者會，指控台大無視監察院調查意見，在耶誕節前夕拆除首任文建會主委陳奇祿故居，成為最壞的文化資產教育示範。校方回應，此舉乃是基於安全考量，房舍基本耐震能力未達最低等級標準 ，且位處地震活動頻繁區域，因此啟動拆除相關工程。

針對此案，台大表示，學校定期巡檢中，發現溫州街52巷5、7號房舍出現梁柱傾斜及結構受損情形，基於公共安全考量，隨即委請專業結構技師進行結構安全性能評估。 評估結果顯示，該房舍基本耐震能力未達最低等級標準 ，且位處地震活動頻繁區域，校方依法於11月中旬取得拆除執照，並啟動相關工程。

台大說明， 拆除該房舍是基於安全考量 ，並非否定陳奇祿教授在人類學研究及文化資產保存上的重要貢獻。拆除前，已先行完成建物的3D數位測繪與完整影像紀錄作業，詳實保存建築構造、空間配置及細部特徵，作為後續研究、典藏與文化詮釋的基礎，期盼透過數位方式延續建築所承載的歷史記憶。 學校將規畫整理陳教授及其他相關學者的研究成果與史料，納入台大人類學博物館典藏與展示，持續傳承其學術精神與公共文化價值 。

台大強調，尊重台北市政府相關 文化資產審議委員會於第185次會議所作的專業審議結論，並 未指定該日式宿舍為古蹟、歷史建築或紀念建築` ，並感謝審議過程中各界所提供的專業意見。

