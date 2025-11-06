陳奕迅倫敦再現〈K歌之王〉激動落淚 爆預算自掏腰包：愈搞愈大

陳奕迅日前赴英國與管弦樂團合作打造〈K歌之王 AIR〉管弦樂版本。（環球音樂提供）

金曲歌王陳奕迅日前赴英國進駐具有140年歷史的Lyndhurst Hall錄音室，於AIR Studios與60位頂級樂手組成的The Heritage Orchestra管弦樂團合作，為經典夯曲〈K歌之王〉重新灌注生命，打造《K歌之王 AIR》管弦樂版本，陳奕迅更在錄音現場感動落淚。

談到這次重製計畫源自一個廣告歌邀約，陳奕迅笑言是「自己搞出來的大頭佛」，並提到，「一聽到客戶想用〈K歌之王〉國語版，我就覺得既然要做，就要廣東話、普通話兩個版本一起，不能分開這對雙胞胎。」

他當時錄製廣東話版本錄了3次，普通話版本則錄4次，全程沒有時間預先彩排，「一走進錄音室，聽到樂隊正在演奏〈K歌之王〉的音樂，瞬間被感動，眼淚不由自主地流下來。」他形容這次合作是「一生一次的珍貴體驗」。向來自我要求很高的他，最後把這個計劃愈搞愈大，他笑說，大家都超出預算，「我負責自掏腰包拍下錄影過程，我很想留個紀念，變成MV永存，跟大家分享。」

