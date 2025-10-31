陳奕迅女兒分手混血男友！無預警官宣：退回朋友關係

陳康堤和男友上月初公開多張合照高調放閃。資料照

香港天王陳奕迅（Eason）與徐濠縈的愛女陳康堤（Constance）今年6月正式進軍樂壇，成為娛樂圈最受矚目的「星二代」！10月初康堤迎來21歲生日，不少好友曬出合照為她慶生，她的日本混血男友Shou Honda更公開多張2人合照，高調放閃！不過昨（10月31日）陳康堤突然在IG宣布，與男友已分手。

陳康堤昨在IG限動寫下：「我和Shou Honda一起拍攝了我的下一支MV，這將永遠是一段難忘的回憶。雖然我們選擇了退一步，保持朋友關係，但我們會永遠互相支持。謝謝大家。」語氣雖平靜仍流露淡淡不捨。

陳康堤在限動發文宣告恢復單身。翻攝_constancec_ IG

據悉，Shou Honda是一名日本混血模特兒，外型俊朗、身形高挑，曾為多個運動品牌拍攝廣告。私下熱愛極限運動的他，擅長滑雪、滑水、爬山與跑步，擁有一身結實肌肉線條，與康堤曾被譽為「最登對星二代情侶檔」。然而這段郎才女貌的戀情，如今畫下句點。

分手消息曝光後，Shou Honda仍照常更新社群，未見任何情緒波動。粉絲們則湧入康堤的留言區，紛紛替她打氣「加油康堤！妳值得更好的」、「期待妳的新歌，繼續閃亮發光」。

陳康堤為備受矚目的星二代。翻攝_constancec_ IG



