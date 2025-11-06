陳奕迅掩面爆哭原因曝光！ 鬆口認：一生一次的珍貴體驗
陳奕迅擁有多首經典歌曲，包含被譽為KTV神曲的〈K歌之王〉，這首歌轉眼就已經推出20年，他最近到英國和he Heritage Orchestra管弦樂團合作，一起打造〈K歌之王 AIR〉管弦樂版本，並且分為廣東話版本（Day Version）及國語版本（Night Version），錄音時讓陳奕迅都忍不住感動落淚。
這次的重置計劃來自於廣告歌邀約，本來對方只想使用國語版，但陳奕迅覺得「既然要做，就要廣東話、普通話兩個版本一起，不能分開這對雙胞胎！」沒想到這個想法像雪球越滾越大，最後遠赴倫敦和國際頂尖管弦樂團合作。
這次合作，陳奕迅廣東話版本錄了三次，普通話版本錄了四次，全程沒有時間預先彩排，「一走進錄音室，聽到樂隊正在演奏《K歌之王》的音樂，瞬間被感動，眼淚不由自主地流下來。」他形容這次合作是「一生一次（once in a lifetime）的珍貴體驗」。
他生動比喻這次重錄如同「嬰兒第一次品嚐食物」：「當年首次在商場活動唱這首歌時，因為大家沒聽過，反應平淡，我完全感受到歌詞中的諷刺，我再賣力，你也不知道我多用心那種悲哀感覺。人生首兩次演繹這首歌，就像小朋友第一次嚐到食物的真味，真的很『正』！歌曲走紅後，前奏一響大家就沸騰，反而失去了那種純粹感受。這次在倫敦，首次與大型管弦樂團合作，我重新又找回那份感動，所以感動得忍不住又流淚。單是聽他們拉奏幾個音符就已經全身打冷顫。那些音色質感真的很好聽！即使樂手們聽不懂中文，音樂的純粹力量已足以跨越語言，真的令人動容。」
