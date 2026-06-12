陳奕迅攜朱茵林熙蕾回歸大銀幕

久未在大銀幕露面的「E神」陳奕迅（Eason）、朱茵及林熙蕾等人主演真人真事改編香港電影《不得不好死》日前開鏡，本片還邀到金像獎得主白只、新生代女星陳書昕聯合主演，MIRROR成員柳應廷（Jer）更破格演出，探討如何面對死亡、活出「好死」的生命課題。柳應廷圓夢和偶像陳奕迅合作飾演父子，他表示，「可以和Eason合作到非常開心，在音樂上面的合作我期待好久的，沒想到是從電影上面先合作了，終於有第一次的機會。」

新生代演員Jer迎來大突破，挑戰飾演患有罕見黑色素瘤皮膚癌的人。為了完美呈現角色全身與面部長滿密麻黑斑的特徵，他完全放下偶像包袱，每日接受長時間的特技化妝，演繹一位自小被宣告早逝、長期與癌症共存的抗癌傳奇人物。他坦言，雖然角色改編自真人真事，但原型人物提供了很多參考，讓他揣摩角色時更容易，壓力並不算太大。

陳奕迅與朱茵久未現身大銀幕，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品分別為2018年《臥底巨星》及《古宅》，這次二人在片中飾演Jer的父母。而自2009年韋家輝執導的《再生號》後，林熙蕾亦相隔多年沒有演出香港電影，這次難得邀請到這3位久別影壇的重量級演員加盟助陣，讓電影一開鏡便備受矚目。