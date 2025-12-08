陳奕迅林憶蓮都愛！香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」兩團員搬台灣 讚台人情味濃

「雞蛋蒸肉餅」由鼓手HeiHei(左起)、主唱Soft、貝斯手Wing、吉他手Soni組成。(記者潘少棠攝)

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港獨立樂團「雞蛋蒸肉餅」相隔6年推出新專輯《PROJ3CT 2222》，也預告明年3月29日將在SUB開演唱會。主唱Soft和吉他手Soni已移居台灣，感受到人情味，比較不習慣是地震，Soft說：「第一次遇到地震時被嚇到，劇烈搖晃，腦袋當機，心裡想要帶什麼走？帶電腦或帶樂器？」

Soft(左起)、HeiHei、Wing、Soni，其中Soft和Soni已經移居台灣。(記者潘少棠攝)

「雞蛋蒸肉餅」由主唱Soft、吉他手Soni、貝斯手Wing，還有鼓手Heihei組成，主唱Soft談到已到台灣住了4年，「我個人很喜歡住台灣，空間大，雖然是租的房子，因為香港房子都小小的。」她也經常感受到台灣人情味，「溫馨的地方很多，聽我講話就知道我們是香港人，所以都對我很熱情，去餐廳也會招待吃東西，常會說『阿姨請吃東西』。」

主唱Soft已經在台灣住了四年。(記者潘少棠攝)

鼓手HeiHei。(記者潘少棠攝)

陳奕迅也很欣賞「雞蛋蒸肉餅」音樂，曾冒雨去看他們在音樂祭的演出，團員談到：「他去看我們演出，也有在節目裡提起我們，說很欣賞我們，很開心，他是很厲害的歌手、創作人。」另外林憶蓮也欣賞吉他手Soni的作品，邀請她幫忙音樂節的演出，Soni說：「很開心受到邀請，很榮幸可以和她團隊合作，她是看到我的吉他作品而邀我，彩排時她說欣賞我，還介紹我給其他樂手老師，很開心。」她誇林憶蓮：「氣場很大。」

吉他手Soni在台灣第一次遇到地震時被嚇到。(記者潘少棠攝)

前陣子香港發生大火，Soft談到：「我有朋友住那邊，很難過、遺憾，大家也不想發生這樣的事。」她說朋友家裡很多寵物，隔天才被救出來，但朋友當時剛好不在家，幸運躲過。

貝斯手Wing。(記者潘少棠攝)

