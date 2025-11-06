陳奕迅淚灑錄音室！為「雙胞胎」愈搞愈大 認了超出預算

陳奕迅日前親赴倫敦錄製〈K歌之王 AIR〉管弦樂版本。環球音樂提供

陳奕迅（Eason）近日親赴英國倫敦，進駐擁有140年歷史的 AIR Studios Lyndhurst Hall，與60位世界級樂手組成的 The Heritage Orchestra管弦樂團攜手，重新錄製經典金曲〈K歌之王〉，推出全新〈K歌之王 AIR〉管弦樂版本。這場跨越20多年的音樂重逢，讓Eason在錄音現場感動落淚。

Eason透露，這次重製原是因廣告邀歌而起，他笑稱：「這次是我自己搞出來的大頭佛！」他表示，當初聽到客戶想用國語版，但「我覺得既然要做，就要廣東話、普通話兩個版本一起，不能分開這對雙胞胎」，讓原本簡單的廣告計畫越滾越大，最終變成遠赴倫敦與國際級樂團合作的盛大製作，為這首千禧年經典注入嶄新生命。

廣告 廣告

陳奕迅日前親赴倫敦錄製〈K歌之王 AIR〉管弦樂版本。環球音樂提供

Eason回憶錄音過程時說：「一走進錄音室，聽到樂團在演奏〈K歌之王〉的旋律，我眼淚就掉下來。」他坦言現場完全沒有彩排，廣東話錄了3次、國語錄了4次，「那種感覺真的是once in a lifetime，一生一次的體驗」。

他笑言，初次在商場演唱這首歌時，觀眾冷淡反應讓他體會到那種「唱給不懂的人聽」的悲哀：「那時候像小孩子第一次嚐食物，感覺好真。後來歌紅了，反而少了那種純粹。這次在倫敦，首次與大型管弦樂團合作，我重新又找回那份感動，所以感動得忍不住又流淚。單是聽他們拉奏幾個音符就已經全身打冷震。那些音色質感真的很好聽！」

陳奕迅日前親赴倫敦錄製〈K歌之王 AIR〉管弦樂版本。環球音樂提供

被問到這次製作是否超支，Eason坦承「真的愈搞愈大」：「大家都超出預算，我負責自掏腰包拍下錄影過程，我很想留個紀念，變成MV永存，跟大家分享。這次換來的感動，真的超出預期，非常值得。」

20251106陳奕迅日前親赴倫敦錄製〈K歌之王 AIR〉管弦樂版本。環球音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

黃明志「泰國暗黑行程」曝光 消費第三性公關「佳麗8千」行徑荒唐

邱鋒澤怎麼了！頹廢狂奔百米 自曝被「追求完美」綁架

獨家／陳沂嗆王子「沒讀書」！揭明星道歉文「公版3重點」